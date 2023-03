’Ik denk voortdurend aan de meester van mijn zoon’

„Mijn man en ik hebben een zoon van 12 en een dochter van 10. Onze dochter is een lief en makkelijk meisje, maar aan onze zoon hebben we onze handen vol. Hij is heel druk, wordt snel boos en kan nogal agressief reageren. Hij heeft veel behoefte aan structuur en die heeft hij de afgelopen jaren op school – mede door corona – niet genoeg gekregen. Door ziekte en het lerarentekort wisselden de juffen elkaar met grote regelmaat af.

Dolbij

Maar goed, inmiddels zit mijn zoon in groep acht en heeft hij eindelijk wel iemand die er vijf dagen is: meester Sam (niet zijn echte naam). Vanaf dag één had hij een enorme klik met mijn zoon. Sterker nog: hij is de eerste leerkracht die ervoor zorgt dat hij met plezier naar school gaat en zijn best doet. Waar hij vorig jaar nog een vmbo-kader advies kreeg, denkt Sam nu dat hij zelfs havo aankan.

Hij heeft ons wel geadviseerd hem te laten testen op ADHD. Mijn man staat daar niet zo voor open. ‘Vroeger waren alle kinderen gewoon druk,’ zegt hij. Ik vind hem sowieso vaak niet zo lief tegen onze zoon. Hij is snel boos en geïrriteerd en geeft hem veel sneller straf dan onze dochter, die hij duidelijk voortrekt.

Eigenlijk denk ik dat mijn man zélf ADHD heeft, maar dat ontkent hij in alle toonaarden. Ook hij heeft een kort lontje, is druk en snel afgeleid. Maar goed, misschien komt die test alsnog op de middelbare school, ik begreep dat ze dat gewoon afdwingen als ze dat nodig vinden.

Ik ben dus dolblij met meester Sam. En nu heeft hij gevraagd of ik klassenmoeder wilde worden, wat ik inmiddels met veel verve doe. Ik werk freelance vanuit huis, zodat ik met alle uitjes meekan, kan meehelpen met de voorbereidingen van de musical en aanwezig kan zijn bij klassenuitjes, sportdagen en dat soort dingen. Ik vind het heerlijk om zo bij mijn zoon betrokken te zijn, maar ik vind het ook fijn om Sam zo vaak te zien. Want eigenlijk vind ik hem heel erg leuk. En ik denk dat dat wederzijds is.

Buurtcafé

Hij stelde vorige week voor om met z’n tweetjes een borrel te gaan drinken om samen het schoolkamp op Texel voor te bespreken. Afgelopen vrijdagmiddag zaten we dus samen in het buurtcafé en hebben we het over van alles gehad, behalve over dat kamp. We hadden het over hem, dat hij single is en eigenlijk toe aan huisje, boompje, beestje. Over mij, of ik niet op zoek moet naar de financiële zekerheid van een vaste baan. Over mijn zoon, over wie Sam – in tegenstelling tot mijn man – geen kwaad woord spreekt.

De spanning tussen ons liep op. Ik kreeg kriebels in mijn buik en het liefst had ik hem ter plekke gezoend, totdat ik ineens in mijn ooghoek een groepje schoolmoeders zag zitten die nogal vreemd naar ons keken. Sinds die tijd denk ik voortdurend aan Sam. Ik zou niets liever willen dan hem opbiechten dat ik smoorverliefd op hem ben en vragen of hij hetzelfde voelt. Aan de andere kant wil ik mijn huwelijk niet opgeven en mijn kinderen geen scheiding aandoen. Ik kan maar niet beslissen wat ik moet doen.”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

