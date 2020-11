Moeten de coronamaatregelen nog strenger?

Naar verluidt gaan deze maatregelen minister Hugo de Jonge nog niet ver genoeg: die zou ook liever zien dat de middelbare scholen en niet-essentiële winkels sluiten. Wat dat betreft zit hij meer op de lijn die de Franse regering hanteert: in Frankrijk mag je alleen naar buiten om boodschappen te doen, naar school of werk te gaan en maximaal een uur per dag om te bewegen. Bovendien mag er niet meer tussen de verschillende regio’s worden gereisd.

Praat mee

Wat vind jij? Is het sluiten van bioscopen, theaters en musea plus het beperken van de groepsgrootte tot twee personen afdoende om de druk op de zorg af te nemen? Of moeten we - net als Frankrijk - naar een echt strenge lockdown? En denk je dat er genoeg mogelijkheden zijn om die dan ook te handhaven? Praat mee op onze Facebook-pagina!