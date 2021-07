Moet roken in auto’s met kinderen verboden worden?

Schadelijk

Roken in het bijzijn van kinderen is schadelijk. Het kan astma, luchtwegklachten en een piepende ademhaling veroorzaken. Omdat de auto een kleine afgesloten ruimte is, is het nog schadelijker dan in een andere binnenruimtes. De concentratie fijnstof die in de longen terechtkomt is in de auto een stuk hoger, aldus de Telegraaf.

Het RIVM bevestigt de schadelijke gevolgen die roken kunnen hebben voor kinderen. Wereldwijd wordt meer dan 40% van alle kinderen regelmatig blootgesteld aan tabaksrook. Wereldwijd overlijden er jaarlijks 166.000 kinderen aan de gevolgen van astma en luchtweginfecties. Bij pasgeborenen kan meeroken zelfs leiden tot wiegendood.

Resultaten

In Engeland, delen van Canada en Schotland wordt roken in de auto met kinderen al beboet. Uit Schots onderzoek blijkt al dat deze maatregel positieve resultaten oplevert. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van astma-aanvallen is met zo’n 1,5% per maand afgenomen na invoering van de maatregel, zo schrijft de Telegraaf.

In Nederland werken we al jarenlang een rookvrije openbare ruimte. Zo is er een rookverbod in de horeca, op de werkplek en op schoolterreinen. Dit staat in de Tabaks-en rookwarenwet. De boetes voor het overtreden van de tabakswet beginnen bij 450 euro. Kinderartsen pleiten ervoor om de auto hieraan toe te voegen.

Vanuit de Nederlandse bevolking is er draagkracht, wijst onderzoek uit. De Telegraaf meldt dat 90% van de Nederlanders de invoering van het verbod steunt. 80% van de rokers is zelfs vóór een rookverbod in de auto.

Handhaafbaarheid

Een grote meerderheid van de Nederlanders staat dus achter de maatregel. De invoering hiervan zou er niet direct toe leiden dat gelijk niemand meer in een auto met kinderen rookt, vertelt kinderarts-neonatoloog Jasper Been in de Telegraaf. Het aantal autorokers in het bijzijn van kinderen zou met een derde afnemen, maar volgens hem is dat het absoluut waard.

Deze Twitteraar is ook voorstander, maar kaart wel aan dat de uitvoering in de praktijk nog weleens lastig kan zijn. Volgens hem is het verbod lastig te handhaven en zal het daarom niet ingevoerd worden.

Praat mee

Vind jij dat ouders zelf mogen bepalen of ze roken in de auto, terwijl hun kinderen meerijden? Of moet er een rookverbod in auto’s met kinderen ingesteld worden? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!