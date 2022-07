Mallory (31): ’Soms word ik zelfs begin twintig geschat’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, ik ben ergens in mijn twintigerjaren blijven steken. Ik was twintig jaar toen ik zwanger werd van mijn eerste dochter. Natuurlijk heb ik enorm van het jonge moederschap genoten, maar het heeft er ook voor gezorgd dat ik niet echt een jeugd heb gehad. Nu mijn dochters inmiddels 11 en 4 jaar oud zijn, heb ik eindelijk iets meer ademruimte. Ik kan nu genieten van alle festivals en avondjes uit.”

Heb je een beautygeheim?

„Heel veel, van beautyproducten kun je er nooit genoeg hebben! Ik vind een goede huidverzorging ontzettend belangrijk en probeer me er ook echt in te verdiepen. Ik ga om de drie weken naar de nagelstylist en om de zes weken naar de schoonheidsspecialist. Maar mijn allergrootste beautygeheim is toch echt collageen poeder. Ik kan het iedere vrouw aanraden! Collageen is een belangrijk eiwit in het lichaam. Het geeft structuur en elasticiteit aan je haar, nagels, botten, spieren en gewrichten. En niet geheel onbelangrijk: het maakt je huid steviger en elastischer. Rond je 25ste wordt de collageenproductie langzamer en dat zorgt ervoor dat er fijne lijntjes verschijnen. Ik slik elke dag collageen om dit verouderingsproces te vertragen. Natuurlijk kun je ook voor een botox-behandeling kiezen, maar ik vind mezelf daar nog te jong voor. Ik probeer op deze manier het proces uit te stellen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nooit! Er wordt standaard om mijn legitimatie gevraagd, behalve als ik met mijn kinderen ben. Soms word ik zelfs begin twintig geschat. Het blijft leuk om te horen. Ik doe ook mijn best om er zo lang mogelijk jong uit te zien. Toch merk ik wel dat mensen me vaak iets ouders schatten, als ze me al wat langer kennen. Waarschijnlijk ligt dit deels aan de leeftijd van mijn dochters, maar ik denk dat ze ook merken dat ik al wat meer levenservaring heb. Het was niet makkelijk om op mijn twintigste zwanger te zijn van mijn eerste kindje, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik veel heb geleerd.”

„Wees de regisseur van je eigen leven. Houd zelf de touwtjes in handen en maak je eigen keuzes.” Ⓒ Ylja Geertsma

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen, ze zijn groen en vrij groot. Mijn wimpers zijn ook lang en zwart, waardoor mijn ogen er nog meer uitspringen. Verder ben ik vooral tevreden met mijn binnenkant. Ik ben trots op wie ik ben en hoe het leven mij gevormd heeft. Ik hoop dat ik uiteindelijk net zo mooi oud mag worden als mijn oma (76). Ze is zelfverzekerd, hip en staat nog steeds midden in het leven. Ik kan dat echt bewonderen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb twee prachtige dochters op de wereld gezet, maar het heeft er wel voor gezorgd dat mijn buik nooit meer de oude is geworden. Ik streef naar perfectie en betrap mezelf erop dat ik mijn lichaam te veel vergelijk met alles wat ik op social media voorbij zie komen. Natuurlijk weet ik dat deze beelden niet realistisch zijn, maar het liefst zou ik mijn striae ook voorgoed wegfilteren. Toch betekent dit niet dat ik niet meer in bikini naar het strand durf. Ik ben drie jaar geleden 12 kilo afgevallen. Daar ben ik trots op! Mijn lichaam is niet perfect, maar ik weet dat ik er mag zijn.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Toevallig was ik zaterdag naar een festival en kreeg ik daar een heel mooi compliment van een voorbijganger. Een meisje sprak me aan en zei dat ik een mooi, symmetrisch en sprekend gezicht heb. Het was de eerste keer dat ik dit compliment kreeg, maar ik weet dat het mij nog lang zal bijblijven.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Dat vind ik een ontzettend lastige vraag. Hoe weet je van te voren waar je wilt zijn? Het leven wordt nou eenmaal niet voor je uitgestippeld. Vroeger was het nooit mijn droom om op mijn twintigste voor het eerst zwanger te worden. Ook ben ik sinds kort weer vrijgezel, waardoor ik een alleenstaande moeder van twee kinderen ben. Het klinkt misschien niet als de ideale situatie, maar ik ben wel gelukkig. Natuurlijk zorgt de recente scheiding ervoor dat ik nog moet helen, maar dat betekent niet dat ik ontevreden met hoe mijn leven er nu uitziet. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je van elk moment probeert te genieten en dat je niet te veel bezig bent met het perfecte plaatje. Je leven kan namelijk in één minuut totaal op z’n kop staan.”

Heb je een levensles?

„Wees de regisseur van je eigen leven. Houd zelf de touwtjes in handen en maak je eigen keuzes. Laat je niet leiden door de meningen van anderen, daar is het leven te kort voor.

