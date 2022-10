Pauline (65): ’Ik heb ervoor gekozen mijn borst niet te laten reconstrueren’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Soms ouder in de ochtend, als ik een avondje uit ben geweest met vriendinnen. Dan heb ik toch wat moeite met opstarten. Maar over het algemeen voel ik me goed! Rond mijn vijftigste kreeg ik borstkanker. In de periode erna wilde ik zo graag laten zien dat ik alles weer aankon, maar dat was helemaal niet het geval. Ik ben toen een traject ingegaan om te leren omgaan met mijn leven na de borstkanker en daar heb ik geleerd om te doseren. Dus ondanks mijn 65 jaar ga ik nog regelmatig met vriendinnen de deur uit, maar het is ook oké om de volgende dag lekker op de bank te hangen.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik gebruik elke dag een dag- en een nachtcrème, maar voor de rest heb ik niet echt een beautyroutine. En ik ben ervan overtuigd dat lekker in de buitenlucht zijn ook veel doet voor je huid.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn benen. Ik vind dat ik mooie slanke benen heb. Ik heb dat van mijn moeder geërfd, zij had ook van nature van die jonge benen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Vroeger was ik helemaal strak. Na de overgang is het allemaal wat losser geworden. Als ik nu een periode niet al te gezond eet, krijg ik direct een bol gezicht en ik merk direct dat mijn buik uitzet. Na de borstkanker heb ik ervoor gekozen om mijn borst niet te laten reconstrueren, en gek genoeg vind ik dat een stuk minder erg dan wanneer ik aankom.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, dat durf ik met volle overtuiging te zeggen. Ik wilde me altijd bewijzen tegenover anderen en daardoor maakte ik mezelf juist heel klein en kwetsbaar. Ik ben nu op het punt dat ik weet dat je niet iedereen kunt pleasen en dat je dat ook moet accepteren. Het is het gevoel van de ander en dat kun jij niet aanpassen. Sinds ik dat accepteer, zit ik veel beter in mijn vel.”

Wat houdt je jong?

„Mijn kleinkinderen. Ik ga regelmatig met ze op pad. Laatst ging ik met mijn kleinzoon van de glijbaan af. Een ander kindje zei toen tegen zijn moeder: ’Wow, dat is nog een jonge oma!’ Dat gaf mij zo’n goed gevoel. Verder denk ik echt dat een actief leven er ook voor zorgt dat je jong blijft. Ik werk nog als trainingsactrice, zing in een koor, speel een beetje ukelele en ik ga regelmatig met mijn vriendinnen een terrasje doen en shoppen.”

