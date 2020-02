’Hoe krijgt mijn zoon weer zin in school?’

We vroegen onderwijsadviseur Dolf Hautvast wat voor impact het heeft wanneer een leerling afstroomt in het middelbaar onderwijs. „In bijna alle gevallen die ik in mijn werk op zo’n 150 scholen heb meegemaakt, maakte zittenblijven het probleem voor zowel de leerling als de school alleen maar groter. Uit onderzoek is gebleken dat een leerachterstand vaak niet aan de (leer)capaciteit ligt, maar eerder aan de motivatie, leerstrategie en/of het gedrag. Leerlingen die dan ook nog eens een jaar moeten overdoen, raken dikwijls in een neerwaartse spiraal.”

Negatief zelfbeeld

Dat is duidelijk ook het geval bij de zoon van Renate, constateert Hautvast. Cruciaal daarbij is dat hem (waarschijnlijk) ook nog één van zijn weinige motivatoren is afgenomen: de vrienden die hij in zijn eigen jaarlaag had. „Deze jongen heeft waarschijnlijk een erg negatief zelfbeeld en een hekel aan leren en school, en hij is ook nog eens zijn maatjes in de klas kwijt. Onderzoek onder 13- t/m 15-jarigen heeft aangetoond dat dát nu juist het voornaamste is dat leerlingen iedere dag weer drijft om naar school te gaan: het weerzien met hun vrienden.

Toekomstambities

„Om te voorkomen dat deze jongen helemaal op drift raakt, is het daarom essentieel om samen met hem te bekijken wat er wél goed gaat. Doubleurs hebben vaak het idee dat ze nergens goed in zijn en zien hun toekomst niet meer zitten. Het is aan deze moeder om met hem in gesprek te gaan en er zo achter te komen welke vakken hij wel leuk vindt, wat zijn ambities zijn en hem op deze manier een langetermijnperspectief te geven voor zijn doelen in de toekomst. Zo bouw je langzaam aan het zelfvertrouwen van je kind.”

Gesprekken

„Net zo belangrijk is het aanvragen van een gesprek op school. Dat kan zijn met de mentor, maar net zo goed met die ene sympathieke wiskundeleraar. Vraag aan je kind met wie hij het gesprek zelf het liefste zou willen voeren en waar hij zich het prettigst bij voelt. Het is belangrijk dat de school ervan op de hoogte is dat de leerling baalt, geen heil meer ziet in de toekomst en gedemotiveerd is.”

„Samen met de school kan dan gesproken worden over loopbaanoriëntatie en de vakken waar hij graag zijn best voor wil doen. Als deze jongen ’weet waar hij het voor doet’, doorbreek je de negatieve spiraal. Hij zit daar tenslotte niet voor niets! Hoe gedemotiveerd hij nu ook is, uiteindelijk wil óók hij een leuke opleiding gaan volgen die goed bij hem past.”

Tot slot richt Hautvast zich tot Renate’s zoon: „Zie dit jaar niet als een verlies, maar als een tussenstap om op een praktische manier van leren bij je einddoel te komen. Ga uit van wat je allemaal goed kunt, waarvan je blij wordt en waarin je succesvol wilt worden. Je komt er vanzelf!”