Pesters kom niet aan mijn kind!

Een moeder in Haaksbergen was het meer dan zat. Zij besloot het heft in eigen hand te nemen en de vermeende pesters van haar dochter op een wel heel opmerkelijke manier te benaderen. Een video hiervan gaat viral op internet. Op de beelden is te zien hoe de vrouw van middelbare leeftijd twee tienermeisjes te lijf gaat. Er wordt geduwd, getrokken, geschreeuwd en gescholden.

De vrouw is gewapend met een spuitbus rode verf. Ze vraagt de meiden of ze op willen houden met hun streken en sprayt ze vervolgens in het gezicht. Op de video is te zien hoe de vermeende pesters helemaal onder de rode verf zitten. Terwijl vriendinnen toekijken en filmen trekt de vrouw een van hen ook nog hard aan de haren.

Praat mee

Kun jij je voorstellen dat je zoiets zou doen? Zou jij voor je kind opkomen in zo’n situatie? En hoe zou je dat doen? Misschien op een meer ’dilplomatieke’ manier? Door bijvoorbeeld met school te praten? Heb je respect voor deze moeder of denk je dat het de situatie juist erger maakt nu school met alle partijen rond de tafel wil en ook de ouders van deze ’pesters’ boos zullen zijn. Of vind je dat je kind dit zelf moet oplossen? Hebben jullie wel eens met dergelijke problematiek te maken gehad en hoe is dat opgelost? En hoe zou je reageren als je een ouder van een ’pester’ zou zijn als die met een gezicht vol rode verf thuis zou komen? Praat mee!

