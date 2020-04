Daghoroscoop 7 april

VANDAAG JARIG

Relaties zullen minder belangrijk voor u zijn dan anders. Uw onafhankelijkheid weegt zwaarder en u houdt het heft liefst zelf in handen als het om uw geluk gaat. Bent u nog alleen, dan blijft u dat, bent u getrouwd, dan zal dat zo blijven, daar zorgt de planeet Venus in uw horoscoop voor.

RAM

U kunt te gierig en te kritisch zijn en dat maakt u niet geliefd bij anderen. Bovendien wordt u er zelf doodmoe van. Streef naar 80% van het beoogde resultaat met een minimaal gebruik van uw energie. Houdt u aan een gedane belofte.

STIER

U krijgt te maken met dingen die snel moeten gebeuren en het ene zult u met plezier doen, het andere met tegenzin. Maak er het beste van en snauw niet tegen collega’s. Bedenk een compromis als uw werkwijze niet strookt met die van anderen.

TWEELINGEN

Werk uw post door, u kunt in de stapel iets terugvinden wat u kwijt bent. Als u alles meteen goed opbergt bespaart u uzelf in de toekomst veel tijd. Door u in de historie van uw familie te verdiepen kunt u op een onthulling stuiten.

KREEFT

Iemand kan proberen te veel van uw tijd in beslag te nemen tenzij u daar zelf paal en perk aan stelt. Tracht mensen op uw hand te krijgen door u tegemoetkomend op te stellen. U zult winnen als u uw kaart goed speelt.

LEEUW

U kunt een belangrijk iemand ontmoeten; luister wat deze te zeggen heeft. Probeer een persoonlijk doel in te passen in een groter geheel door deel uit te maken van een wereldwijde organisatie. Kritiek kan vervelend zijn, maar ook nuttig.

MAAGD

Werkdruk kan al uw energie opslokken en uw perfectionistische inslag maakt het er niet makkelijker op. Hoewel goede resultaten zichtbaar zijn, kunt u overdrijven. Onderbreek regelmatig en luister naar de signalen van uw lichaam.

WEEGSCHAAL

U kunt vandaag lastig zijn om mee samen te werken, maar als u in de financiële sector werkt is dat een pluspunt. Gevoelsmatig bent u in balans en staat u open voor vernieuwing. Een goed moment om u in een raadsel te verdiepen.

SCHORPIOEN

Tot 23 april communiceert u voortreffelijk. U kunt op punten scoren, bent welbespraakt en zult goed begrepen worden. Ook zult u prettig samenwerken en kunt u ruzies sussen. Durf nu uw ideeën te promoten.

BOOGSCHUTTER

Misschien moet u een fout toegeven; u zult een goede indruk maken door dat te doen. Een meerdere kan u ondervragen over een probleem waarmee u niets te maken hebt. Word niet boos; probeer het op te lossen.

STEENBOK

Omstandigheden kunnen u dwingen uw financiële strategie te herzien. Waardeer uw talenten op, vraag u af wat u waard bent voor uw firma en wat het bedrijf voor u betekent. Ga effectief met uw tijd om en vereenvoudig uw leven.

WATERMAN

U kunt een fikse vooruitgang boeken door uw kracht met iemand te bundelen. Als u te kritisch of te voorzichtig bent zult u de boot missen. Het zal beter gaan als u het leven serieuzer neemt. Uw partner zal dat beamen.

VISSEN

Een perfecte dag om naar perfectie te streven. Maak heel precieze berekeningen; u kunt uzelf of uw bedrijf veel besparen. Het is in uw voordeel manipulatief en dominant te zijn. Wees niet te kritisch als u iets voor het eerst doet.