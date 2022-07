Diëtist Charlotte: ’Ik dacht dat ik te zwaar was’

Wat is jouw levensstijl?

„Voeding vind ik belangrijk. Zelf heb ik mijn voedingspatroon aangepast, omdat ik niet lekker in mijn vel zat. Dit zie ik ook terug in onze praktijk waar wij vrouwen begeleiden met PCOS. PCOS staat voor Polycysteus-ovariumsyndroom. Het is een hormonale disbalans die voor een verstoring van de natuurlijke cyclus kan zorgen.

Door deze vrouwen te adviseren de juiste aanpassingen in hun voedingspatroon te doen, kan dit de klachten verminderen. Ik eet over het algemeen zo veel mogelijk plantaardig en onbewerkt. Ik snoep af en toe wel en eet wel dierlijke producten, zoals kaas en eieren. Ik eet veel groentes, fruit, noten en peulvruchten. Met vlees ben ik gestopt, maar dat deed ik vooral vanwege het milieu en het welzijn van de dieren.

Roken doe ik niet, maar af en toe drink ik een wijntje. Ik drink maximaal vier glazen alcohol per maand. Mijn dochter (2) is elke ochtend vroeg wakker en ik heb snel last van een kater, dus ik kan die roes niet uitslapen. Daarom drink ik niet veel. Eén keer per week doe ik poweryoga. Maar ik wil meer tijd vrijmaken om vaker te gaan sporten.

Hoe houd je dat vol?

Ik bedenk altijd als ik wat in mijn mond stop: wat levert het eten mij op? Als ik de dag begin met een witte boterham met chocoladehagelslag weet ik dat ik de hele dag honger heb, last heb van eetbuien of heel moe ben. Terwijl ik daar geen last van heb als ik de dag begin met havermout en fruit, noten en zaden.

Ik vind het ook belangrijk om me energiek te voelen, zodat ik gezellig met mijn dochter kan spelen en niet constant moe ben. Waar ik een zwak voor heb? Chocola! Als dat op een tafeltje voor mij zou staan, zou ik er niet van af kunnen blijven. Ik ben me wel bewust van wat me per dag te wachten staat, dan wil ik niet in een dip zitten door verkeerde keuzes te maken in mijn voeding. Maar chocola brengt me vaak wel in de verleiding.

Zit je op je streefgewicht?

Ja, ik vind van wel. Een gezond gewicht wil overigens niet zeggen dat iemand gezond is. Ik voel me wel goed nu en dat is het belangrijkste. Ik was vroeger wat zwaarder dan dat ik nu ben. Ik ben nooit moddervet geweest, maar ik kwam al snel in de puberteit en had veel vrouwelijke rondingen. Ik werd daarmee gepest, ik dacht daardoor dat ik te zwaar was.

Dat heeft wel veroorzaakt dat ik veel met diëten bezig was. En daardoor ben ik ook voeding & diëtetiek gaan studeren. Door mijn darmklachten werd ik heel onzeker over hoe ik eruitzag, omdat ik me altijd opgeblazen voelde. Nu voel ik me niet meer zo, omdat ik gezond en lekker eet; ik zit hierdoor veel lekkerder in mijn vel. Daardoor kom ik nu ook zekerder over en daar heeft mijn voeding aan bijgedragen.

Inspireer jij anderen?

Ja, dagelijks help ik vrouwen met PCOS naar een fijnere levensstijl. Maar bijvoorbeeld ook mijn moeder. Zij is de allermoeilijkste eter in de wereld. Ze at veel vleeswaren op brood en ik heb tegen haar gezegd dat ze deze beter kon vervangen door bijvoorbeeld hummus. Ze eet nu minder vleeswaren en dat is een grote overwinning. Ik zeg wel eens voor de grap: ’Als ik mijn moeder kan inspireren, dan kan ik iedereen inspireren.’

Wat is je gouden tip voor een gezond leven?

Ga op zoek naar een overlap tussen genieten, gemak en gezond. Als je elke keer een glaasje wijn moet laten staan, terwijl je daar heel erg van geniet, draagt dat niet bij aan je kwaliteit van leven. Door jezelf regels op te leggen kan het moeilijk zijn deze te blijven volgen.

Kleine aanpassingen zijn veel effectiever. Ik ben bijvoorbeeld ook niet in één keer gestopt met vlees eten, dit deed ik in stapjes. Aan je levensstijl werken is leuk, omdat het positieve effecten oplevert. Je voelt je lekkerder, zoals ik dat ook heb ervaren.”

