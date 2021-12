Evelien (25): ’Door mijn handicap boeit mijn uiterlijk me niet’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ouder. Ik heb mijn hele leven weinig aansluiting kunnen vinden bij mensen van mijn eigen leeftijd, waardoor ik automatisch meer met ouderen optrok. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn doen en laten snel volwassen ben geworden.

Bij mijn geboorte heb ik ruim vijftig minuten niet zelfstandig kunnen ademen, waardoor mijn hersenen lange tijd te weinig zuurstof hebben gehad. Dit heeft erin geresulteerd dat ik nu spastische cerebrale parese (CP) heb. Het is een houding- en bewegingsstoornis, waarbij een deel van de hersenen anders of niet functioneert. Hierdoor kan ik mijn spieren niet goed aansturen vanuit mijn hersenen.

Wanneer mensen mij zien, gaan ze er vaak vanuit dat ik ook een verstandelijke beperking heb, maar met mijn denkvermogen is niets mis. Ze zijn dan geneigd om mijn begeleider te vragen hoe het met mij gaat, terwijl ik prima voor mezelf kan spreken. Ik heb gewoon mijn MBO afgerond. Door deze vooroordelen heb ik het altijd lastig gevonden om aansluiting te vinden, waardoor ik snel volwassen ben geworden.”

Heb je een beautygeheim?

„Nee, mijn uiterlijk boeit mij niet. Als ik naar een verjaardag ga, wil ik er verzorgd uitzien, maar op een doordeweekse dag let ik daar totaal niet op. Waarschijnlijk komt dit door mijn spasmen. Ik kan mezelf niet opmaken, dus iemand zou dan speciaal naar mij toe moeten komen om mijn make-up te doen.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn haar. Ik heb een volle bos, dus daar ben ik zeker trots op. Het is ook heel lang, maar over het algemeen heb ik het altijd vast. Ik vind los haar heel mooi, maar voor mij is het onpraktisch. Wanneer ik mijn haren los heb, kan ik het namelijk niet goed uit mijn gezicht wegvegen.”

Waarmee ben je minder blij?

„In het verleden heb ik weleens de opmerking gekregen dat ik te dik was. Dit is sindsdien in mijn hoofd gaan zitten. Ik ben dus een beetje onzeker over mijn gewicht, maar voor de rest ben ik heel tevreden met mezelf.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn doorzettingsvermogen. Als ik iets wil, gebeurt het ook. Door mijn handicap lijkt misschien veel onmogelijk, maar ik zorg ervoor dat ik het uiteindelijk toch voor elkaar speel. Toen ik aan mijn MBO 4-opleiding begon, twijfelden veel mensen aan mijn kunnen. Uiteindelijk heb ik dit glansrijk afgerond!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben verder dan ik ooit had durven dromen. Binnenkort ga ik op mezelf wonen. Vijf jaar geleden had ik dit nooit kunnen geloven, maar met de juiste begeleiding is het toch mogelijk. Ik heb de woning van mijn oma overgenomen en we zijn nu volop aan het klussen. Het duurt nog wel even voordat ik erin kan, maar ik geniet er nu al van.”

Heb je een levensles?

„Kan niet bestaat niet! Je moet er gewoon voor gaan. Kom je er niet rechtstreeks? Maak dan een omweg. Als je je uiterste best doet, zal je jouw doelen bereiken.”

