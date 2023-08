Praat mee: Goed idee om familieleden in te zetten in ziekenhuizen?

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein hoopt het oplopende personeelstekort het hoofd te bieden door middel van een nieuwe proef. Hierbij worden familieleden van patiënten ingezet om het ziekenhuispersoneel te ondersteunen. „Het gaat om kleine dingen, zoals het bed opmaken en het aantrekken van steunkousen. Ook leren we het geven van injecties en sondevoeding”, zegt woordvoerder Rianne Beukelman tegen RTL Nieuws. Het project gaat in het najaar van 2023 van start en deelname hieraan is vrijwillig.

Mooie oplossing

Mocht de proef succesvol uitpakken, dan spreekt verpleegkundige Gerbrecht van der Meulen van een mooie oplossing voor een belangrijk probleem. Samen met een collega gaat hij het project begeleiden. „Door familie in te zetten, zouden twee keer zoveel mensen kunnen worden geholpen, terwijl het werkplezier en de kwaliteit van zorg verbeteren”, zegt hij tegen RTL Nieuws.

Beukelman beaamt dat de proef een oplossing kan bieden voor het personeelstekort in de zorg en benadrukt dat het personeel niet alle zorg bij de familie neer zal leggen. Zo kunnen patiënten nog altijd via een noodbel om hulp van een verpleegkundige vragen.

Daarnaast kan deze aanpak er volgens haar toe leiden dat patiënten meer regie krijgen en daardoor eerder naar huis kunnen, omdat hun familie hen daar kan verzorgen. „Verpleegkundigen zien ook wel dat familieleden er al voor openstaan,” voegt ze daaraan toe.

Twijfel

Desondanks heerst er twijfel over het plan. Zo zegt een woordvoerder van Patiëntenfederatie Nederland in gesprek met RTL Nieuws: „Aan de ene kant is het goed dat naasten worden voorbereid om thuis zorg te geven, maar dit in een ziekenhuis gaan doen om de werkdruk te verlagen, vinden wij minder.”

„Je moet mensen goed begeleiden en opleiden en dat kost veel werk”, licht de woordvoerder toe. „Ook vinden we het onverstandig om medische handelingen door niet-medisch opgeleiden te laten doen. Dat is niet zo een-twee-drie aan te leren.”

