Georgina (60): Ergens ben ik ook moeilijker geworden

‘Voel’ jij je leeftijd?

„Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik door het sporten en gezond eten zo fit ben. Bovendien vind ik dat je op deze leeftijd eigenlijk ook alles kunt blijven doen: reizen, duiken, avonturen beleven... Ik geniet volop, maar voel me niet echt verwant met de gemiddelde zestiger. Ik vind dat je vooral moet blijven genieten en van jezelf moet houden. Jezelf verwennen is zó belangrijk.”

Heb jij beautygeheimen?

„Weinig. Ik gebruik meestal olie voor mijn gezicht. Ik geloof niet erg in heel erg dure gezichtsverzorging. Ik lees vaak de blogs van Paula Begoun en Jetske Ultee, en koop de door hen beschreven ingrediënten dan goedkoper in het buitenland. Dat is mijn shoppingtip.

Vrijwel al mijn kleding is vintage en tik ik overal en nergens op de kop: online, in vintagewinkels in Den Haag, in vintagewinkels in het buitenland... Ik vind wel dat mijn kleding tegenwoordig beter van kwaliteit moet zijn, met een goede pasvorm. Slecht zittende fast fashion is niet meer aan mij besteed. Om het toch enigszins betaalbaar te houden, koop ik dus vaak tweedehands design.

Daarnaast sport ik drie keer in de week en doe ik eigenlijk in ons dorp alles altijd wandelend. Dan sleep ik gerust grote tassen boodschappen mee naar huis. Ik geloof in het blijven belasten van je lichaam. Ook doe ik al enkele jaren aan Intermittent fasting: ik eet slechts tussen 12 en 20 uur, en minder koolhydraten dan vroeger. En ik begin elke dag in bed met de ademshalingsoefeningenvan ’Iceman’ Wim Hof.”

Schatten mensen je vaak op de juiste leeftijd?

„Eigenlijk word ik meestal jonger geschat. Op zich vind ik er ’jong’ uitzien geen doel op zich, ik wil er gewoon góed uitzien. En charmant ouder worden.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn figuur. Daar ben ik nog altijd heel blij mee. Door het vele sporten ben ik nog slank en strak.”

Waar ben je minder blij mee?

„Ik heb wat meer pigmentvlekjes gekregen. Dat vind ik minder mooi.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn uitstraling en fitheid.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee. Ik wilde archeoloog worden, maar aan een universitaire studie ben ik nooit toegekomen. Ik wilde veel reizen, maar nooit trouwen en kinderen krijgen. Ik ben inmiddels wel getrouwd met de leukste onderwaterfotograaf van de wereld (Peter Verhoog, red.). Samen met hem is het reizen begonnen en hebben we op de hele wereld samen gedoken.

Via-via ben ik met vertaal- en schrijfwerk begonnen en daarna ben ik de wereld van de natuurbescherming ingerold. Voor de stichting Dutch Shark Society zet ik me in voor het behoud van haaien en roggen, ook in onze eigen Noordzee. In die hoedanigheid werk ik ook voor het Wereld Natuur Fonds.”

Wat houdt je jong?

„Doen wat ik leuk vind. Ik wil me niet laten weerhouden door mijn leeftijd. Natuurlijk krijg je andere interesses naarmate je ouder wordt. Ik sta niet meer ’s nachts tussen de studenten in de kroeg, maar zit nog wel graag aan de bar. Ik ga ook vaker alleen op pad. Kan ik niemand vinden om ergens mee naar toe te gaan? Dan ga ik wel solo! Zo maak ik stedentrips, maar ook woestijnreizen.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Vorig jaar ben ik na lange tijd weer gaan paardrijden. Ik vond het geweldig, en droomde al van een woestijntocht te paard. Helaas... op een echte pechdag werd ik door een enorm paard - dat schrok van een recht op ons af vliegende kraai - gelanceerd. Een bekkenbreuk leverde me drie weken bedrust op en maakte dat ik pas na drie maanden weer kon sporten.

Ik had dus volop de tijd om eens goed na te denken. Ik ben makkelijker geworden, maar ergens ook moeilijker. Ik wil niet meer in situaties belanden die energie vreten. Ik ben groot geworden met verplichtingen en schuldgevoel, en dat heeft lang aan me geknaagd. Gelukkig heb ik dat in de loop der jaren kunnen loslaten; verspilde moeite.”

