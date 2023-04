’Het lijkt wel of mijn vrouw elke reden aangrijpt om geen seks met mij te hebben’

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Vorig jaar zomer zijn mijn vrouw en ik ouders geworden van onze tweede dochter. Na de geboorte van onze eerste in 2019 was het even zoeken naar een moment voor ons samen. Een nieuw evenwicht zeg maar. Zo’n kleine zet gewoon je wereld op zijn kop. Vooral ons seksleven, dat daarvoor bijzonder goed was, stond maandenlang stil maar toen onze oudste eenmaal goed sliep en wij niet meer met ogen op stokjes door de dagen heen laveerden vonden mijn vrouw en ik elkaar weer.

Na de geboorte van onze tweede was ik ook niet bang dat dat weer goed zou gaan komen. Alleen? Het lijkt wel alsof mijn vrouw nu elke reden aangrijpt om geen seks met mij te hebben. Beiden werken wij en verdelen wij de huishoudelijke zaken, ik probeer haar te helpen waar ik kan, maar ze blijft maar klagen dat ze te moe is. Heel af en toe gebeurt het nog wel maar dan lijkt het net alsof ze er niet bij is met haar hoofd.

Erover praten wil ze niet. Elke keer als ik het onderwerp aanraak wordt ze nijdig. Met anderen erover praten wil ik niet want ergens voel ik me gewoon een ranzig mannetje. Nu betrap ik mezelf erop dat ik fantaseer over seks met andere vrouwen maar dat vind ik weer zo goedkoop. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn vrouw weer ouderwets zin heeft in een lekker lang partijtje seks met mij? Ik hoop dat je mij een tip kunt geven. Liefst meerdere. Grtjs. John.

HET ANTWOORD

Ik vind het moedig dat je jouw probleem voor durft te leggen aan onze lezeressen (en lezers) omdat ik weet dat elke jonge ouder hiermee worstelt. Ook ik was ooit die ouder/moeder wiens libido zo goed als verdwenen was en die weigerde om daarover in gesprek te gaan. Het gebeurt niet vaak dat ik een professional inschakel, maar ik heb een vriendin die gespecialiseerd is in dit onderwerp om raad gevraagd. Dit is wat ze mij mailde:

„Als je hierover met haar wil praten benoem jij die roze olifant in de kamer. Daarmee leg jij bloot wat er aan de hand is. Namelijk dat de spontane seks die jullie ooit hadden voorbij is. Met een baan en de zorg voor twee kinderen is er gewoon amper ruimte voor spontane seks. Zonder het te benoemen of zonder het haar te vragen zou je de zorg meer naar jou toe kunnen trekken. Zeg haar bijvoorbeeld dat jij de komende week eruit zal gaan als een van jullie dochters ’s nachts wakker wordt, omdat jij beseft dat ze echt last heeft van slaaptekort.

Plan een onverwachts verrassingsweekend voor jullie samen en neem de taak op je dat jij voor de opvang zorgt. Ruim spontaan de vaatwasser in- en uit. Zeg tegen haar: lieverd, ga jij even relaxen ik doe de boodschappen, zorg voor het avondeten, leg onze kindjes op bed. Jullie hebben de taken verdeeld,maar neem gewoon wat taken spontaan van haar over.

Als je als vrouw voelt dat je partner je waardeert dan ontstaat er vanzelf weer een vorm van intimiteit die jullie ergens en beetje kwijtraakten. Overhaast niets. Dring niet aan. Als je haar aanraakt laat haar dan weten dat je niet op seks aandringt, maar dat je gewoon even met haar wilt knuffelen. Maak haar aan het lachen en vertel haar op onverwachte momenten dat zij voor jou de liefste moeder en de mooiste en vrouw is van de wereld.”

Beste John, ik hoop dat hier wat tips tussen zitten waar jij wat mee kan. Er is niets zo sexy als een man die onverwachts iets liefs voor je doet. Tegen jou zegt: ga jij maar lekker zitten liefje, ik regel het wel.

Liefs, Miriam

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.