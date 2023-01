Recept: Ajo blanco met bloemkool en amandelen!

Culi redacteur Sabine Leenhouts: „Dat de dagen alweer iets langer zijn, vind ik heel fijn. Mijn favoriete seizoen is namelijk niet per se de winter. Wel als het drie maanden zou sneeuwen en vriezen, maar meestal is het gewoon nat. Winterkost als andijviestamppot en erwtensoep vind ik daarentegen wél het lekkerste. Dat lust ik ook in de zomer. Maar nu eerst maken we ajo blanco met bloemkool en amandelen.”

Ingrediënten

160 g ongebrande amandelen

80 ml extra vierge olijfolie

2 Franse sjalotten, gesnipperd

5 tenen knoflook, fijngesneden

60 ml sherryazijn van goede kwaliteit

1,5 l (groente) bouillon

1 bloemkool van 1 kilo, in roosjes

100 g oud brood, korsten verwijderd en bewaard

1 tl zeezoutvlokken, plus extra snuf versgemalen zwarte peper

60 g druiven, gehalveerd

bloedzuringblad of rucola, voor erbij

Stap 1

Schenk kokend water op de amandelen totdat ze onderstaan. Laat ze ongeveer 10 minuten weken om te zorgen dat de velletjes zacht worden, giet ze af en laat afkoelen. De amandelvelletjes moeten er makkelijk af komen als je de amandelen tussen je vingers wrijft.

Stap 2

Verhit 2 el olijfolie in een pan met dikke bodem. Bak de sjalotten, knoflook en geblancheerde amandelen 5 tot 6 minuten op laag vuur, tot ze doorschijnend, maar niet verkleurd zijn.

Stap 3

Voeg de sherryazijn al roerend toe om de sjalotten af te blussen. Schenk de bouillon erbij en breng aan de kook. Voeg de bloemkool toe en kook 15 tot 20 minuten, totdat hij heel zacht is, maar er nog niet grauw uitziet.

Stap 4

Verwarm ondertussen de oven voor tot 180 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Hussel de broodkorsten door het laatste beetje olijfolie, spreid ze uit over de bakplaat en bak ze 20 minuten, of totdat ze droog en knapperig zijn.

Stap 5

Scheur het brood zonder korst in stukken, voeg ze toe aan de soep en pureer tot hij zeer glad is. Breng op smaak met de zeezoutvlokken, versgemalen zwarte peper en eventueel een extra drupje sherryazijn.

Stap 6

Schep de warme soep in kommen en serveer met de halve druiven en bloedzuring of rucola en wat knapperige croutons of brood. Druppel er wat extra sherryazijn en olijfolie over.

