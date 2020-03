Daghoroscoop 14 maart

VANDAAG JARIG

Door uw mentale sensitiviteit kunt u afwezig overkomen. U kunt soms het gevoel hebben bovenaards te zijn en zult uzelf dan moeten dwingen terug te keren naar het hier en nu. Houd wel een dagboek bij van uw spirituele ervaringen, maar neem ze niet zo serieus dat u er somber van wordt.

ZONDAG JARIG

Terwijl het u qua carrière voor de wind moet gaan zult u in april de focus willen verleggen naar huis en gezin. Als thuis alles op rolletjes loopt, zorgt uw carrière voor zichzelf. Omring u met positief ingesteld mensen. Uw sleutel tot een goede gezondheid is discipline.

RAM

Richt uw aandacht op huis en gezin. U kunt met een probleem te maken krijgen dat onmiddellijk verholpen moet worden of een gevoelige situatie die subtiel benaderd moet worden. Studenten moeten er ook in het weekend stevig tegenaan.

STIER

U kunt via bemiddeling van een vriend(in) herenigd worden met iemand die u geen jaren hebt gezien. Stel u niet afwijzend op. Wees niet bang een relatie te starten waarbinnen emoties een grote rol zullen spelen. U hebt een soulmate nodig.

TWEELINGEN

Geld geven aan een goed doel is mooi maar niet altijd verstandig. Controleer hoe goed dat doel is. Politiek kan het beste in u naar boven brengen, maar ook het slechtste in anderen. Iets om eens over na te denken.

KREEFT

Probeer uw huis en omgeving te verfraaien en comfortabeler te maken. Breng het weekend door met beminden, zeker als u ze recent wat hebt verwaarloosd. Fluit uzelf terug als u zich bezitterig gedraagt, ook als het om uw kinderen gaat.

LEEUW

Een poging uw kennis op te krikken kan zwaar vallen en een diepgaand gesprek kan u het gevoel bezorgen dat u nergens verstand van hebt en niets kunt. U pikt echter net zo snel iets op als een ander als u in uzelf gelooft.

MAAGD

Raadpleeg een vriend als u zich op nieuw terrein wilt bekwamen of een advies nodig hebt. U kent genoeg mensen die vakkundig zijn op diverse terreinen. Als er verder niets op de agenda staat, geef dan spontaan een feestje.

WEEGSCHAAL

Werk kan het weekend overlappen en dat tot ongenoegen van naasten. Vertel hoe lang het zal duren en wanneer ze weer op u kunnen rekenen. U kunt beroemd worden als u geen genoegen neemt met minder dan het beste.

SCHORPIOEN

Werk op de achtergrond en blijf ver van conflicten. U kunt te maken krijgen met een affaire in het verleden en het is van belang uw gevoelens voor uzelf te houden en naar uw intuïtie te luisteren.

BOOGSCHUTTER

Neem geen financieel risico; u kunt nu makkelijk worden opgelicht. Uw normale logica kan u in de steek laten. Richt u op zaken waar gebrek aan intuïtie geen kwaad kan. Leg meer van uzelf in alles wat u doet.

STEENBOK

Gehuwden kunnen het moeilijk hebben; probeer u in te leven in de visie van uw partner of doe een stapje terug en luister. U roept minder spanning op als u vaker rekening houdt met de wensen van uw partner.

WATERMAN

Stel u flexibel op want er kan van alles gebeuren. Misschien moet u ergens bijspringen, maar houd kritiek voor u. U krijgt ruzie als u meer vrijheid opeist terwijl uw partner juist meer samen wil doen. Wees eerlijk maar aardig.

VISSEN

In de liefde bent u eerder impulsief dan verstandig. Probeer met een grapje onenigheid te relativeren. Toon een vrolijk gezicht dan komt uw boodschap wel over, en bent u iemand excuses verschuldigd wacht daar dan niet mee.