Daghoroscoop 30 oktober - Heb vertrouwen in jezelf, Steenbok

VANDAAG JARIG

Familierelaties kunnen gestrest raken als je meer verbonden bent door plichten en verantwoordelijkheden dan door liefde en vreugde. Er lijkt sprake van teleurstelling en je zult af en toe de kiezen op elkaar moeten zetten, als je niet aan opdrachten kunt ontsnappen.

ZONDAG JARIG

Therapeutische hulp kan nodig zijn als verplichtingen tegenover naasten te zwaar gaan drukken. Geef niet toe aan naargeestigheid, want daar schiet je niets mee op; aan yoga of meditatie heb je meer. Leer om te gaan met hetgeen het lot je toebedeelt en mopper niet op iets wat je niet kunt veranderen.

RAM

Breid je kennis uit. Je carrière leeft op als je een goed idee ontwikkelt voor je werkgever. Zeg ja tegen elke geboden kans; iemand die je onlangs hebt ontmoet, kan een waardevolle klant worden of je toekomstige werkgever.

STIER

Zorg dat je op de hoogte bent van zeden en gewoonten als je naar een vreemd land gaat. Denk over een persoonlijk dilemma eens goed na; zodra je weet wat je te doen staat, zul je opgelucht zijn. Een oudere kan jou inspireren.

TWEELINGEN

Je kunt in de schijnwerpers belanden en merken dat mensen graag in je nabijheid zijn. Die extra aandacht kan je ertoe brengen een impulsief besluit te nemen. Sluit vriendschap met mensen die anders zijn dan jij.

KREEFT

Een kleine crisis kan de routine verstoren. Dat hoeft niet per se ernstig te zijn, maar het kan je dwingen om beter op te letten. Schrijvers zullen energiek en geïnspireerd zijn. Haal diep adem als je nerveus bent, dat kalmeert.

LEEUW

Als je vitaal en ondernemend bent is dit een goed moment om met iets nieuws te beginnen. Praat met collega’s en haal ze over je te helpen. Laat de behoefte varen alles en iedereen te controleren; het positieve resultaat zal je verbazen.

MAAGD

Koppigheid en doorzettingsvermogen komen van pas als je je op een veelbelovend project stort. Bouw je eigen publiek op. Je hebt nu de wilskracht om te breken met gewoonten die zichzelf hebben overleefd.

WEEGSCHAAL

Degenen die je hebt willen overtuigen, kunnen nu gehoor geven aan jouw ideeën. Blijf nederig. Voel je niet schuldig om een verdiend geschenk aan te nemen. Nog single? Dan kun je iemand ontmoeten met wie je oud wilt worden.

SCHORPIOEN

Iemand kan je in een ongemakkelijke positie brengen door meer te vragen dan je wilt geven. Een aanvaardbaar excuus is in dit geval beter dan een eerlijk antwoord. Een romance kan meer op vechten gaan lijken dan op plezier.

BOOGSCHUTTER

Je zult hard moeten werken als je je zinnen op iets hebt gezet waarvan je zeker weet dat je er geld mee kunt verdienen. Zet extra discipline in. Jouw enthousiasme zal naasten ertoe brengen je te steunen.

STEENBOK

Door goed na te denken kun je inzicht krijgen in een vreemde, gecompliceerde situatie. Bovendien kun je het gevoel hebben dat je problemen kunt oplossen, al kunnen de betrokkenen schrikken. Heb vertrouwen in jezelf.

WATERMAN

Het is een goed weekend om een project te starten. Er zijn meer manieren om de samenleving te dienen dan het geven van geld. Werk ideeën uit en let niet te veel op details. Richt je op je doel, dan valt de rest op z’n plaats.

VISSEN

Durf maar eens eigengereid te zijn; speel op een briljant idee meteen in, voordat een ander ermee vandoor gaat. Vrienden kunnen geluk brengen, maar niet op financieel gebied. Een nieuweling kan een nuttige bijdrage leveren aan jouw bedrijf.

