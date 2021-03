’Laten we even normaal gaan doen met z’n allen: de natuur is GEEN prullenbak’

Drollen in zakjes

Ook de natuur merkt de gevolgen van corona. Niet alleen trekken mensen met hun hyperactieve kinderen en coronapuppy’s massaal de bossen en duinen in, ze laten er ook ogenschijnlijk probleem- en gewetenloos hun afval achter. Ik heb bijvoorbeeld al diverse drollen ín zakjes zien liggen. Denk daar maar eens over na: wel een hondendrol in een zakje doen, maar het vervolgens gewoon in de bosjes achterlaten. Dan ben je gek, hoor.

Leuke kans

Mondkapjes schijn je na gebruik prima op straat te kunnen gooien. En als je ergens in een park de terrassen hebt proberen te vervangen kun je daar – no shame, net als aan een tafeltje – gewoon je pestbende laten staan. Dat ruimen de mensen van de stadsreigingsdienst wel op – hebben die tenminste ook wat om handen, niet? Of zie het als een leuke kans voor horecapersoneel dat nu even niets te doen heeft.

Geen boodschap

Ik kan maar er niet wennen, aan rotzooi in de berm. Ik vreet me er telkens zo over op. Hoe komt het daar toch, vraag ik mezelf keer op keer af. Het antwoord laat zich niet moeilijk raden: het is er neergekwakt door mensen die geen enkele boodschap aan hebben dat een bus Pringles de komende tien jaar zeker niet wordt afgebroken.

Te lam

Ik stel me voor hoe het dan werkt, als je op je fiets zit met en fles wijn (wat natuurlijk al een beetje een geschift beeld oplevert, maar echt, ik heb het zien liggen en opgeruimd). Denk je dan als je de fles leeg hebt: ’Nou hier naast dit fietspad staat het wel lekker decoratief?’ Of ben je gewoon te lam voor welke gedachte ook?

Fraaie score

Ik besprak het onderwerp zojuist met mijn 16-jarige dochter. Ze vertelde hoe ze onlangs op weg van school naar huis een man steeds van zijn fiets zag stappen om blikjes op te rapen. ’Zoveel zullen het er toch niet zijn’, dacht ze. Ze fietste de laatste vijf minuten door naar huis en besloot ze te tellen. Ruim 40 (!) blikjes. Een fraaie score.

Energydrank

Uit eigen onderzoek durf ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat zo’n 80% van deze blikjes energydrank betrof. Dat geeft je namelijk nét niet genoeg energie om het tot een prullenbak te redden. Ik heb al een hekel aan dit specifieke product, maar de oververtegenwoordiging in onze natuur maakt het er niet beter op.

Gedoe

Lege sigarettenpakjes, je complete Mac Donaldsmenu, tasjes uit de supermarkt, chipszakken, coffee-to-go-bekers: het gedijt volgens veel mensen prima op straat. Dat gedoe ook om iets even vast te houden of in je zak te stoppen tot je het wel correct kwijt kunt. Ik zag ooit een vrouw haar kind op de achterbank verschonen en voor het wegrijden de luier achter zich neer werpen. WAT BEZIELT JE DAN?

Wereld op z’n kop

Nog niet zo lang geleden hoorde ik iemand vertellen dat je de lusjes van je mondkapje het beste door kunt knippen of los kunt maken na gebruik. Doe je dat niet, dan kan er namelijk een dier in verstrikt raken. Ik heb het hoofdschuddend aangehoord. Hoezo zou je zo’n mondkapje wel volledig ontmantelen, maar niet gewoon even in je zak houden en thuis weggooien? De wereld op z’n kop.

Betalen voor zwerfafval

En over de wereld op z’n kop gesproken, bij ons in de gemeente gaan we binnenkort betalen per afvalzak en komen ze tegenwoordig niet eens in de twee, maar eens in de drie weken het vuilnis ophalen. Wij zijn een gezin met drie kinderen en redden het daar nét (niet) mee. Als we dan ook nog eens in een goede daad wat zakken zwerfafval meenemen, mogen wij daarvoor gaan dokken. Zo wordt het wel heel aantrekkelijk de rommel te laten liggen.

Geen prullenbak

Als Red Bull nou eens met marketing inzet op je rotzooi opruimen. Als ouders nou eens vanavond met hun kinderen om de tafel gaan zitten en het onderwerp met ze bespreken. Als we een volgende massale bijeenkomst in het Vondelpark nou eens afsluiten met gesloten hekken die pas weer opengaan als IEDER verfrommeld papiertje, leeggeschepte saladebak of plakkerige proseccofles is meegenomen. Als gemeentes het inzamelen van zwerfafval nou eens gaan belonen in plaats van afstraffen. Als we nou eens even normaal gaan doen met z’n allen. De natuur is GEEN prullenbak.