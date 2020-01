Satcha is uit de schuldsanering: ’Als ik geen geld heb koop ik niks’

Satcha Maduro-Valies (42) had een schuld van 30.000 euro (waarvan de helft bestond uit incassokosten) en is bekend van het tv-programma Schuldig. Ze is inmiddels een succesvol ondernemer en is uit de schuldsanering. „Ik vind het onzin om de webwinkels aan te pakken”, betoogt ze als antwoord op het nieuws.

Kredietbasis

„Zolang het systeem bestaat dat mensen op kredietbasis kunnen kopen, zal dit probleem zich voortdoen. Het is water naar de zee dragen. Het zou dus niet mogelijk moeten zijn om spullen te kopen als je geen geld hebt. En dan ook nog 14% rente per jaar heffen op het geleende bedrag! Het is natuurlijk een verdienmodel, maar dat zou verboden moeten worden. Waarom is het überhaupt mogelijk dat je iets kunt kopen als je geen geld hebt?”

Schaarste

„Het is natuurlijk heel verleidelijk. Je leeft in schaarste en er komt een brief binnen dat je 5000 krediet krijgt. Dat is dan een oplossing voor jou op de korte termijn om je achterstand weg te werken. Ik dacht alleen maar ’yes, hier kan ik weer even van leven: ik kan nu ook nog een nieuw jurkje kopen en mijn dochter op een uitje trakteren... Dat ik dat bedrag plus een forse rente weer terug zou moeten betalen, wuifde ik weg. Je neemt op het moment dat je in tekort leeft andere beslissingen. En zo kun je dus een forse schuld opstapelen.”

Afbetaling

„Om gaten te dichten, ging ik spullen op afbetaling kopen. Dom, want daardoor werd mijn schuld alleen maar groter. Op een gegeven moment durfde ik mijn post niet eens meer open te maken. Daar kreeg ik immers alleen maar stress van en wat schoot ik ermee op? Ik kon het probleem toch niet oplossen. Uit onderzoek blijkt dat je brein anders werkt als je langdurig in schaarste leeft. Je neemt beslissingen die op korte termijn rust geven, maar op de lange termijn niet verstandig zijn.”

Schaamte

„Alle schaamte voorbij kwam ik met twee boodschappentassen vol ongeopende post naar het kantoor van de maatschappelijke dienstverlening. Daar hielpen heel lieve mensen me met het ordenen van mijn administratie en kreeg ik een persoonlijke hulpverlener toegewezen: Suzan.”

Schuldenvrij

„Zij vroeg me hoe mijn leven eruit zou zien als ik straks schuldenvrij was. Het was voor mij ondenkbaar dat ik ooit nog uit deze situatie zou komen, maar door haar vraag was er ineens weer een perspectief!”

„Inmiddels ben ik door alle hulp dus schuldenvrij en heb ik er veel van geleerd. Zowel ik als mijn man zijn er nu heel principieel in: als we het geld niet hebben, dan doen we het niet. Soms moet je sparen om iets te kunnen doen en veel mensen hebben dat geduld niet. Die willen het nú hebben. Inmiddels weten wij: dat kan niet altijd. Misschien moet je sparen, of zelfs even een tweede baantje nemen als je iets echt wil hebben. Lenen is helemaal geen optie meer voor ons.”

Jaguar-dealer

„De dag dat we schuldenvrij werden verklaard zijn mijn man en ik symbolisch naar de Jaguar-dealer gegaan. Het is mijn droom om ooit een Jaguar te kopen en dat we nu uit de schulden zijn, maakt dat we weer vooruit durven te kijken, dat we weer durven te dromen.”

Mindsetcoach

„Een paar jaar geleden heb ik mijn eigen coachingsbedrijf gestart en sindsdien zit mijn carrière in de lift. Ik ben zelfs uitgeroepen tot Freelancer of the Year en behoor tot één van de beste zzp’ers van Nederland. Een kroon op mijn werk! Inmiddels ben ik 1,5 jaar schuldenvrij en richt me als mindsetcoach op ambitieuze vrouwen die hun droomleven willen realiseren.”

Verstandelijk beperkt

„Privé gaat het ook voorspoedig. Mijn dochter Siënna die verstandelijk beperkt is, woont weer thuis en mijn man Francis en ik zijn eindelijk op huwelijksreis geweest naar Aruba. Met onze kinderen (Francis heeft vier zonen, van wie de oudste 25 is) hebben we een rondtrip door België gemaakt. Hopelijk kunnen we dit jaar verhuizen naar een huis met een tuin, groot genoeg om familie en vrienden uit te nodigen om te komen eten.”

Droom

„Met Siënna’s thuiskomst is mijn allergrootste droom al in vervulling gegaan. Het moment dat wij haar spullen naar huis brachten, was geweldig. Ik voelde zoveel liefde! Siënna is een stuk rustiger en dwangmatige handelingen heeft ze niet meer.”

100% moeder

„Daarnaast voel ik haar veel beter aan en begrijp ik nu hoe ze in elkaar zit en hoe ik daar het beste mee kan omgaan. En uiteraard ben ook ik een ander mens dan zeven jaar terug. Ik ben geen gestreste moeder meer, heb mijn zaakjes op orde en kan nu van mijn dochter genieten. Eindelijk voel ik me weer 100% moeder. Het enige nadeel is dat ik na de schuldsanering 7 kilo ben aangekomen. Ik kan nu overal weer een clubsandwich met frietjes bestellen of een appeltaartje bij de koffie. Ik had het gevoel dat ik elke dag moest vieren dat ik uit de schulden was. Het zijn dan ook echte welwaartskilo’s, haha.”

