Sarah (37) haat sport: ’Onbegrijpelijk dat je je hartslagen verkwanselt door te sporten’

„Al op de basisschool deed ik er alles aan om tijdens de gymles zo min mogelijk fysieke inspanning te leveren. Ik ging dan bijvoorbeeld een mat opruimen of ballen verzamelen. Toen ik op de middelbare school een hardlooptest moest doen, riep ik vol drama: ’Als ik dit doe, ga ik overgeven!’ Helaas werkte het niet, ik moest meedoen. De endorfine-rush die je zogenaamd van rennen krijgt, kreeg ik pas toen ik hoorde dat ik naar de kleedkamer mocht om me om te kleden.

Desinteresse

Ik heb vriendinnen die wel van sporten genieten en zij hebben me een keer overtuigd om mee te gaan. Maar daarna zeiden ze: ’Weet je, Saar, blijf jij maar thuis. Als jij meegaat, doen wij ook niets.’ Mijn vriend? Die traint twee keer per week met een personal trainer en soms vertelt hij enthousiast wat hij heeft gedaan, maar de desinteresse druipt dan van me af. Hij heeft weleens gezegd dat hij het jammer vindt dat ik niet van sporten hou. Tja, er zijn dingen die ik jammer vind aan hém, maar daar belast ik hem ook niet mee.

Hartslagen

Een mens heeft maar zoveel hartslagen per leven; dat je die verkwanselt door te sporten, vind ik onbegrijpelijk. Natuurlijk wil ik mooie billen en een strakke buik, maar als ik kijk naar wat je daarvoor moet doen, denk ik: laat maar. Mijn schoonzusje heeft een perfect lijf, maar zij sport heel hard. Als ze me weer eens vertelt dat ze naar de sportschool is geweest, denk ik: lekker voor je. Ik lag in bed, en vanmiddag ga ik aan de borrel!

Lui varken

Ik denk niet dat ik ooit nog ga sporten, behalve als ik mijn leven ermee kan redden. Al zou ik dan nog steeds mijn best doen om een beter alternatief te vinden. Ik zag een keer zo’n apparaat waarbij je dingen op je lijf plakt en op een bed kan liggen... ideaal! Of ik helemaal nooit beweeg? Ik pak soms de trap om aan mezelf te bevestigen dat ik geen lui varken ben. En ik heb een hond, maar met zijn kleine gewrichtjes kan hij niet zo ver lopen. Ik heb niet voor niets een chihuahua!”

