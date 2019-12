Is jouw man ook een ‘thermostaat-dictator’?

Maar liefst 48% van de Nederlandse stellen heeft weleens onenigheid over de verwarming. Van alle ondervraagden met een relatie maakt zelfs 40% afspraken over de temperatuur in huis.

Groningers

Opvallend genoeg ruziën Friese (61%) en Limburgse (58%) stellen het vaakst over de stand van verwarming. Met slechts 31% komen deze thermostaatperikelen het minst voor onder Groningers.

21% van de ondervraagden zet de thermostaat weleens hoger, zonder dat hun partner het doorheeft. Vrouwen zijn hiertoe eerder geneigd dan mannen; 26 tegenover slechts 17%.

Frisse lucht

Als mijn vriend het voor het zeggen zou hebben zou 18 graden een prima temperatuurtje zijn in huis. Dan heeft hij het liefst ook nog het raam erbij open ’voor wat frisse lucht’. Ik zit dan rillend met een vest onder een dekentje op de bank. En blijkbaar ben ik niet de enige...

Er zijn meer vrouwen die het oneens zijn met het ’themostaatbeleid’. Kennelijk is de man niet alleen heer en meester over de afstandsbediening, maar ook over de temperatuurknop. In Amerika is er eerder onderzoek gedaan naar deze zogenaamde ’thermostaat-oorlogen’.

Zuinig

Veel vrouwen blijken kou te lijden, omdat hun mannelijke huisgenoten de kamertemperatuur te zuinig afstellen. Er werden 112 huishoudens uitgeplozen en uit die analyse ontstaat een beeld van mannen als ‘thermostaat-dictators’.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de meeste kantoren moderne klimaatbeheersingssystemen gebruiken. Die zijn gebaseerd op het metabolisme van een gemiddelde 40 jarige man met een lichaamsgewicht van 70 kilo. En dat blijkt de productiviteit van vrouwelijke werknemers te beïnvloeden: de ideale temperatuur om optimaal werk te verzetten ligt voor vrouwen bijna 5 graden hoger dan die voor mannen!

Praat mee

Nu is het ook moeilijk om het iedereen naar de zin te maken maar... hoe zit dat bij jou thuis of op kantoor? Wie draait er aan de thermostaat? En heb jij het altijd klappertandendkoud of juist te warm? Praat mee op onze Facebook-pagina!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.