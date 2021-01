Daghoroscoop 14 januari

VANDAAG JARIG

De planeten hebben voorlopig het beste met je voor. Je zult over genoeg energie beschikken om die dingen te realiseren die voorheen niet mogelijk leken. Omdat deze maand in het teken van plezier staat, geeft de kosmos je de raad om in februari de broekriem aan te trekken en op dieet te gaan.

RAM

Zet je in voor een kunstzinnig project en draai de creatieve kraan wijd open. Je kunt verliefd en in een uitbundige stemming zijn, maar blijf wel een beetje selectief. Als je nu verkeerd kiest, zul je in de toekomst koudwatervrees hebben.

STIER

Een onverwacht bericht zal een goed gevoel opleveren. Als je ondoordacht hebt gehandeld, zul je opgelucht zijn dat je niemand kwaad hebt gedaan. Breng een spontaan bezoekje aan familie en toets bij hen jouw laatste ideeën.

TWEELINGEN

Er breekt een periode aan waarin je meer dan anders gefocust bent op andere mensen. Ontmoetingen kunnen nu eens serieus, dan weer vrolijk verlopen. Er kan je een baan worden aangeboden met betere condities dan jouw huidige.

KREEFT

Behalve via studie kun je je ook op andere wijze ontwikkelen, bijvoorbeeld door te reizen of met onderzoek. Kennisverrijking is niet aan school gebonden. Door jouw normen en waarden te bepalen kom je veel over jezelf en de wereld te weten.

LEEUW

Je bent snel gekwetst maar zal dat niet snel laten merken. Trek je terug als iemand zich geringschattend over jou of jouw prestaties uitlaat. Zoek een ruimte om tot jezelf te komen of ga naar buiten. Geef gevolg aan een geïnspireerd idee.

MAAGD

Telefoneer met vrienden en bekenden zodat je weer op de hoogte bent van hun reilen en zeilen. De kans bestaat dat je in zaken gaat met iemand die jouw intellectuele gelijke is. Je zult samen de aandacht trekken en zult succes oogsten.

WEEGSCHAAL

Ga van het comfort van jouw hele gezin uit als je op zoek gaat naar een ander huis. Overstijg jouw budget niet en ga evenmin te ver van jouw werk wonen. Een goed moment om iets nieuws te starten. Relaties worden gunstig beïnvloed.

SCHORPIOEN

Verras jezelf door aan iets deel te nemen waarvoor je meestal de neus ophaalt. Jouw zin in iets leuks kan een spontane romance inluiden. Pas op als je op het werk van iemand gecharmeerd raakt en voorkom dat men over je gaat roddelen.

BOOGSCHUTTER

Je bent vandaag in harmonie met de wereld om je heen en je zult snel oplossingen vinden voor problemen die onoverkomelijk lijken. Ook kun je de juiste mensen vinden om jouw ideeën uit te voeren en vorm te geven.

STEENBOK

Stel je flexibel op als plannen veranderen. Je kunt op prettige reacties rekenen als je uit jouw hart spreekt, zowel in de liefde als zakelijk. Wind nergens doekjes om, dan kun je de toekomst met vertrouwen tegemoet treden.

WATERMAN

Er kan onverwacht geld in jouw schoot rollen als gevolg van je harde werken en ijver. Laat collega’s delen in je voorspoed als zij je terzijde hebben gestaan. Verwen jezelf met een nieuwe outfit, een goed boekof iets lekkers.

VISSEN

Artistiek werk dat niet wilde vlotten kan nu op gang komen. Met energie en wilskracht overwin je elke blokkade. Je eigen ideeën kunnen je aangenaam verrassen. Gooi de trossen los en geniet van onconventionele activiteiten.

