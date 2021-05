Aags zoon is al drie jaar vermist: ’We kunnen zo niet verder’

Het is inmiddels drie jaar geleden dat Jeroen een berichtje naar een vriendin stuurt: „Ik ga me verzuipen.” Jeroen is op dat moment 31 jaar en is sinds dat onheilspellende bericht met zijn zwarte Suzuki Alto spoorloos verdwenen. „Dan kom je in een rollercoaster terecht,” vertelt zijn moeder Aag. „Het was al vrij snel een urgente vermissing. De politie en recherche waren meteen ter plaatse en begonnen een grote zoekactie.”

168 weken

Jeroen woonde in een gebied met veel water, waardoor de eerste gedachte was dat hij met zijn auto in het water zou zijn gereden. Aag: „Je hele leven staat dan op z’n kop. Aan de ene kant staat het leven stil en aan de andere kant ben je druk bezig met de vraag waar hij is, want je wil hem terug. Elk moment dat mijn man vrij was, reden we samen langs het water om te zoeken. Alles stond in het teken van de zoektocht naar Jeroen.”

Op de Facebook-pagina ’Jeroen de Wit Vermist’ telt Aag de weken. Inmiddels is Jeroen 168 weken vermist. „Na 3 jaar krijgen we nog steeds af en toe tips binnen. Laatst nog had iemand het gevoel dat Jeroen in het buitenland zou zitten. Hier kan ik helaas niet veel mee, want de wereld is te groot, maar ik reageer altijd op elke tip. Mensen nemen toch de moeite om iets te sturen.”

Schulden

Naast de pijn en het verdriet, kreeg de familie ook te maken met praktische problemen. „Omdat hij niet meer op zijn werk verscheen, werd zijn salaris niet doorbetaald. Zijn huur en andere vaste lasten liepen daarentegen wel door. Hierdoor werd er in korte tijd een hoge schuld opgebouwd. Er is geen officiële status voor een vermissing, waardoor niet elke instantie even begripvol reageerde op de situatie. Zo’n officiële status zou er wel moeten komen.”

Aag blijft de hoop houden dat Jeroen nog steeds leeft. „Jeroen was niet heel reislustig, maar hij kan overal zijn. Ik ben zeker niet boos op hem, hij mag mij altijd komen verrassen. We moeten hem vinden. Ook als hij in het water ligt, laat hem dan zo snel mogelijk gevonden worden. Nu kunnen wij niet verder en kunnen we het verdriet niet verwerken.”

