Praat mee Kies jij nu eerder voor budgetmerken?

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Kies jij nu eerder voor budgetmerken? Praat mee! Ⓒ Getty Images

Het afgelopen jaar zijn de prijzen in de supermarkt aanzienlijk gestegen. Veel mensen zullen nu waarschijnlijk bewustere keuzes maken in de supermarkt. Zo kan je ervoor kiezen om een budgetmerk te kopen in plaats van een A-merk. Kies jij nu eerder voor budgetmerken?