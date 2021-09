’Wij zetten minimaal vijf intieme piercings per dag’

Premium Het beste van De Telegraaf

Sommige mensen beweren een k*tbaan te hebben: deze professionals hebben ’m echt. Zij gaan elke dag aan de slag tussen vrouwendijen, en komen nog altijd heel veel schaamte en vooroordelen tegen. Zo ook Nadia Alami (31). Zij werkt al tien jaar als piercer bij Queen of Rings in Rotterdam. Ze is gespecialiseerd in ’intiem piercings’.