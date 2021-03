Nathalie heeft veel tattoos: Ik lach om kreten van afschuw

Hoewel ik met achttien jaar al drie tatoeages had, was ik nog steeds niet helemaal happy. Er kon best nog wel een beetje meer kleur bij, vond ik. Maar ja. Aangezien tatoeëren toen ook al een vrij dure hobby was, duurde het telkens behoorlijk lang voor ik weer iets nieuws kon laten zetten. Het uitbreiden van mijn verzameling inkt ging dan ook tergend langzaam.

Op mijn 25ste was het me toch gelukt om een luipaard op mijn arm te laten zetten, een schedel met rozen en een slang door zijn oog op mijn schouderblad, een Hanya masker op mijn rug, twee draken en een rat aan de binnenkant van mijn arm en een zwarte panter op mijn borst.

Mijn tattoos waren nu redelijk aan de maat en in full color. Dit begon er op te lijken, al was niet iedereen het hiermee eens. Zelfs de caissière van de supermarkt dacht er het hare van: ‘Nu moet je stoppen, hoor’.

Meningen

Mensen en meningen. Ik kan de geijkte opmerkingen wel dromen inmiddels. Niet dat ik er iets mee doe natuurlijk. In de loop der jaren kwam er nog een waarzegster bij op mijn rechter onderarm en een tarotkaart op mijn linker, maar echt los ging ik pas toen ik uiteindelijk zelf in een tattooshop ging werken. Geld speelde vanaf dat moment geen rol meer; in ruil voor een uitgebreide lunch bij de plaatselijke hummus bar werd ik gratis ge-inkt!

Aangezien ik elke dag werkte met mensen die ook hun handen, nek en zelfs gezicht hadden getatoeëerd, vervaagden ook mijn eigen grenzen. Waar ik vroeger nooit mijn hals wilde laten tatoeëren werd nu mijn nek, keel én hele borst vol gezet. Waar ik voorheen mijn tattoos enigszins wilde kunnen bedekken in bepaalde situaties, liet ik nu met alle liefde mijn handen en vingers volledig inken.

Daarbij draaide mijn eigen creativiteit ook op volle toeren. Elke keer weer kreeg ik nieuwe ideeën voor weer nieuwe, kleurrijke en symbolische tatoeages, zodat ondertussen elk leeg plekje op mijn huid werd benut.

Carrière?

Een vriendin maakte zich ernstige zorgen om mijn carrière. ‘Nu word je nergens meer aangenomen’. Maar ik wilde ook nergens meer worden aangenomen. Ik ging voor een zelfstandig beroep, wat me gelukkig vrij aardig lukte. Daarbij kon ik me niet voorstellen dat iemand in deze tijd van anti-discriminatie en pro-diversiteit alleen op zijn uiterlijk kon worden afgewezen voor een opdracht.

Want gelukkig worden vandaag de dag tattoos ook op de arbeidsmarkt steeds meer geaccepteerd, zelfs in de medische sector. Ik weet nog dat ik me enorm bezwaard voelde toen ik werd uitgenodigd voor een fotoshoot om een profielfoto te maken voor bij de horoscooprubriek die ik schreef voor VROUW, waar ik inmiddels voor werkte. Veel lezers zouden vast niet blij zijn om mij daar op de foto te zien staan.

Ik bood aan om een sjaaltje mee te nemen om in ieder geval mijn nektattoos te kunnen verbergen voor de lezers die hier eventueel aanstoot aan zouden nemen. Gelukkig bleek dit niet nodig. ‘Welnee, die tattoos horen bij je. Dit maakt jou juist ‘jou’!’

‘UGGH! Lélijk!’

Tattoos zijn vooral ook gewoon een kwestie van smaak. Waarschijnlijk niet te begrijpen voor mensen die er zelf niets mee hebben of het zelfs ronduit afschuwelijk vinden. En dat is ook oké. Ik heb mezelf immers niet voor hén laten inkleuren.

Ongevraagd uw mening ventileren mag natuurlijk. We leven in een vrij land. Desondanks begrijp ik de motivatie niet. Vanwaar al die ophef? Mijn tattoos zijn mijn keuze, mijn smaak, mijn stijl. Ze staan toch niet op jouw lichaam? Waarom zou je zich er dan überhaupt druk om maken?

We weten allemaal dat er nog steeds legio mensen zijn die strak staan van de vooroordelen of barsten van bekrompenheid. Als je daar niet tegen kunt, moet je je natuurlijk niet laten vol tatoeëren. Vaak lach ik er maar om wanneer iemand een kreet van afschuw uit in het voorbijgaan. Lekker belangrijk. Ik heb een creatieve geest en zij een bloeddruk van 160 over 100. Fijne dag!

Uiteraard zullen er mensen met tattoos zijn die inderdaad vooroordeelbevestigend gedrag vertonen, maar dan nog zegt dit niets over álle getatoeëerde mensen. Alsof mensen met tattoos per definitie dom en ongemanierd zijn en geen succesvolle carrière kunnen hebben. Alsof mensen zonder tattoos altijd intelligent zijn, aangepast gedrag vertonen en een goede baan hebben. Als we hierover gaan beginnen…

Waarom ik tattoos heb?

Ik vind tattoos vooral mooi, mijn hele leven al, ik zie het als een kunstvorm, mits goed gezet.

Het is bodymodification: het verfraaien van je lichaam naar jouw eigen smaak. Waar anderen een borstvergroting, nosejob of facelift nemen, laat ik mezelf tatoeëren.

Mijn tattoos fungeren als permanente sieraden en maken mijn outfit af. Ik voel me er goed bij, zoals iemand anders zich prettig voelt wanneer hij of zij een mooie ketting draagt die matcht bij zijn of haar kleding of imago, alleen dan permanent.

Mijn tattoos matchen qua kleur bij mijn make-up.

Mijn tattoos halen mijn teint op, maken me minder bleek.

Mijn tattoos fungeren als permanente reminder aan mooie en minder mooie tijden, en helpen me onthouden hoe bepaalde dingen vroeger waren. Natuurlijk heb ik geen tattoos nodig om me te herinneren aan´waar ik vandaan kom’, maar het kan ook geen kwaad om er af en toe gewoon even extra bij stil te staan.

Mijn tattoos herinneren me elke dag aan de bijzondere levenslessen die ik in de loop der jaren heb geleerd en die stuk voor stuk hebben bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Ik houd van symboliek en hecht dan ook veel waarde aan de spirituele en symbolische betekenissen van mijn tattoos.

