Gülşah (33) werd grijs op haar 16e: ’Jaahaaa, stop gewoon met vragen’

Premium Buitenland

Bokslegende weigert als burgemeester Kiev handdoek in de ring te gooien: ’Gevecht van mijn leven’

Vitali Klitschko is de eerste Oekraïner ooit in de hall of fame van het boksen. ’Dokter Ironfist’ bleef als wereldkampioen zwaargewicht altijd op de been. Nu moet de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev het zien uit te houden tegen het alsmaar oprukkende Russische leger.