Moeder uit de grond van haar hart: Ik kan niet meer, echt niet

Het regent en buiten is alles zwart wit. Sinds een half jaar is er een kantoorpand bij mij in de straat gesloopt en tegelijkertijd wordt ook het plein voor het station, waar ik vlakbij woon, op de schop genomen.

Het is een en al graafmachine, bergen modder en diepe plassen water voor mijn deur. Als je niet beter zou weten lijkt het alsof er een bomaanslag heeft plaatsgevonden. Ik stap de voordeur uit. De regen slaat in mijn gezicht. Heel even overweeg ik om mijn capuchon op te zetten maar dat voelt zo benauwd dus laat ik mijn hoofd maar gewoon natregenen.

Lockdown

Wie boeit het nou hoe ik er uitzie? Het boeit mijzelf niet eens. Ik kan me niet meer heugen dat ik mezelf afvroeg wat ik aan zou trekken die dag. Laat staan dat ik mezelf eens lekker op heb lopen maken. Voor wie? Voor wat?

We zitten alweer weken in een lockdown. We mogen per dag maar één iemand thuis ontvangen en als je de deur niet per se uit hoeft wordt er verwacht dat je gewoon binnen blijft en dat je vanuit huis werkt. Dat laatste doe ik al vanaf 1999 dus de eerste paar maanden van deze pandemie had ik nergens last van.

Ik vind het des te treuriger voor al die jonge gezinnen die ineens vanuit huis moesten gaan werken en hun kinderen thuis moesten gaan onderwijzen. Dat ook mijn wereldje steeds kleiner werd viel in het niets bij hen die echt lijden onder alle maatregels.

Verdrietig en saai

Het afgelopen jaar heb ik mijn zoon hooguit vier keer gezien. Mijn dochter één keer. De enige contacten zijn mijn vriend en mijn moeder die vlak bij mij woont en heel af en toe een vriendin die langskomt. Verdrietig? Ja. Saai? Dat ook. Maar nogmaals niets vergeleken bij al die anderen die echt offers moeten brengen. Al die kinderen die buiten de boot dreigen te vallen. Al die ouders die hun hele leven drastisch om moesten gooien. Al die ondernemers die alles waar ze ooit zo keihard voor hebben gewerkt zien verdampen.

Ik merk de laatste weken dat zelfs ik er genoeg van begin te krijgen. Dat ik het mis om met de trein naar de redactie te gaan in Amsterdam. Dat ik mijn collega’s mis, mijn vrienden mis en dat ik het mis om ergens aan de bar of op een terras een wijntje te drinken. Dat ik het zelfs mis om gewoon dagelijks in plaats van wekelijks boodschappen te doen zonder mondkapje zodat ik een praatje aan kan knopen met anderen.

Ik stap de voordeur uit en sla rechtsaf. Er komt mij een vrouw tegemoet lopen van een jaar of achtendertig. Met een kind, een jongetje, van een jaar of negen. Hij draagt regenlaarsjes en dartelt vrolijk achter- en om de vrouw heen. Het begint nog harder te regenen. We hebben oogcontact en net voor ik haar passeer zeg ik lachend: ’En ja hoor. Dan is het ook nog slecht weer…’ Ze stopt abrupt en kijkt mij aan met haar grote bruine ogen.

Uit de grond van haar hart zegt ze: Ik kan niet meer. Echt. Ik kan niet meer. Ik zie het. Ik zie haar wanhoop. Het dagenlang binnen zitten. Het thuis onderwijzen. Het constant moeten corrigeren. Het opstaan en weten dat er weer een hele lange dag voor haar ligt met geen enkel zicht op het licht aan het einde van de tunnel.

Geen enkel sprankje hoop meer dat alles op korte termijn voorbij zal gaan. Dat alles niet voor niets is geweest. Hoe ze zojuist besloot om dan maar met haar zoontje een stuk te gaan lopen in deze miezerige regen. Door een wijk waarin het lijkt alsof alles platgebombardeerd is. Hoe ze al weken, maanden, alles uit de kast heeft getrokken om haar gezin bijeen te houden zonder zichzelf te verliezen.

Ik. Kan. Niet. Meer.

We staan tegen nu tegen over elkaar en ze vertelt me dat ze sinds vandaag niet meer kan. Alsof de rek eruit is. Ze herhaalt haar woorden. Ik. Kan. Niet. Meer. Haar zoontje klampt zich vast aan haar en kijkt mij ondeugend aan. Onschuldig. Met de blik van een jongetje dat van alles nog moet ontdekken. Ik sta even met mijn mond vol tanden. ‘Ik begrijp je’ hoor ik mezelf zeggen terwijl ik het jongetje aankijk.

Ze staat op het punt om in huilen uit te barsten en dat wil ik niet. Niet waar haar zoontje bij is. ‘Je bent niet de enige. Niet dat jou dat troost biedt, maar je bent niet de enige. Sinds vorige week, sinds die avondklok, is de rek eruit bij de meesten. Je bent echt niet alleen’. Ze wil iets zeggen maar zwijgt. Haar tranen verbijtend. De jongen trekt aan haar mouw. ‘Kom mama!’ Ze tovert een flauwe glimlach op haar lippen en zegt: ach ja… We zeggen elkaar gedag. Ik loop verder.

Ergens wacht er een fysiotherapeut op mij die mij wat verlichting zal gaan brengen. Maar wie verlicht haar? Wie brengt verlichting aan hen? Aan al die ouders met thuiswonende kinderen? Ik trek, ondanks dat de regen is gestopt, mijn capuchon over mijn hoofd en begin zachtjes te huilen.