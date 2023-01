Nathalie (37) woont in een daklozenopvang: ‘De challenge helpt mij ritme te vinden’

„Nadat vorig jaar mijn relatie eindigde, kon ik nergens anders terecht dan in de daklozenopvang. Er was geen heftige reden dat we uit elkaar gingen, maar het ging gewoon niet meer samen. Het was beter als we apart verder gingen. Het huis was van mijn partner, dus ik kon geen aanspraak doen op het huis.

In het begin verbleef ik in de nachtopvang. Dan wordt je ‘s ochtends na een bepaalde tijd op straat gezet en ben je ‘s avonds pas weer welkom. Ik werkte overdag gewoon, dus ik bracht gelukkig niet veel tijd door op straat. Op vrije dagen ging ik bijvoorbeeld naar het Leger des Heils om een kopje koffie te drinken. Na zo’n drie maanden kon ik terecht in deze opvang. Door de huidige huizenmarkt is het heel moeilijk om een woning te vinden, dus ik verwacht dat ik hier nog wel even zit, maar ik ben blij dat ik vast onderdak heb.”

Ritme

„Het koken in de daklozenopvang is een uitdaging. Ik heb mijn eigen kamer met een bed, een tafel met stoel en televisie, maar koken doen we in de gezamenlijke keuken. Het is lastig om mijn eetmomenten te plannen, omdat het vaak erg druk is in de keuken. We koken allemaal voor onszelf en er is maar één elektrisch kookstel met vier kookpitten. Het is dan ook altijd afwachten wanneer er plek is om te koken. Avondeten doe ik dus ergens tussen vijf en tien uur.

Omdat ik niet echt regelmaat heb in mijn eetmomenten wil ik met de Lekker in je vel-challenge meer ritme krijgen in mijn dieet. Ik doe al sinds de eerste editie van de challenge mee en zie het echt als een goede start van het jaar. Ik vergelijk de weekmenu’s van de challenge met hoe ik normaal gesproken eet om zo te weten te komen of ik een gezond eetpatroon heb. Dan krijg ik de bevestiging dat het goed gaat, of een reality-check dat ik iets moet veranderen.

Ik werk op dit moment vanuit de dagopvang en gelukkig is het in de ochtend en de middag niet zo druk in de keuken. Ik vind dat er dit jaar weer fijne recepten in de menu’s staan. Het verbaast me dat ik soms vooraf denk dat het niet genoeg gaat zijn, maar dat ik dan toch vol zit. Dat laat zien dat het voedzame recepten zijn. Af en toe merk ik dat een gerecht uit het weekmenu niet voor mij werkt, maar dan vervang ik het gewoon door iets anders. Zo maak ik ook nog wel eens gerechten uit de menu’s van vorige jaren.”

Revanche

„Ik heb lymfoedeem en lipoedeem, waardoor ik snel aankom en het afvallen niet van harte gaat. Toch zit ik eigenlijk altijd wel lekker in mijn vel. Daarnaast heb ik ook alopecia (haaraandoening waarbij haar uitvalt en er kale plekken ontstaan, red.), maar ik ben erg positief ingesteld. Ik sport regelmatig en doe vooral krachttraining en duursport. Ook doe ik al een aantal jaar mee aan de ‘trappenmarathon’ bij Snowworld in Landgraaf. Afgelopen jaar ging ik voor de vijftien kilometer traplopen. Na zes uur en zo’n elf kilometer bikkelen besloot ik ermee te stoppen. In oktober ga ik daarom voor revanche.”

Cadeau

„Ik weet zeker dat ik de challenge ga volbrengen. Sterker nog, ik zet elk jaar na januari de challenge gewoon door. Ik maak niet elk recept weer opnieuw, maar probeer in dezelfde lijn door te gaan. Ik denk ook dat je na een langere tijd pas écht merkt wat het voor je doet. De eerste keer dat ik meedeed aan de challenge voelde het als een ‘cadeau’ voor mezelf. Een investering in je eigen gezondheid. Dat cadeautje gun ik mezelf ieder jaar.”

Meedoen

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2023 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar naar vrouw.nl/lekkerinjevel of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2023. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebook-groep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (via Telegraaf.nl/nieuwsbrieven, vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je helemaal niets meer.Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.