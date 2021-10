Moet de zomer- of wintertijd worden afgeschaft?

De wintertijd sluit beter aan bij het bioritme van de mens, zo valt op de site van het RIVM te lezen. De zon komt vroeg op waardoor mensen sneller wakker worden door het licht. ’s Avonds vallen mensen beter in slaap als het al een poosje donker is. Voor het in slaap komen en het wakker worden zou de wintertijd dus beter zijn.

Sommigen geven juist de voorkeur aan de zomertijd, omdat het dan ‘s avonds langer licht blijft. Door in het voorjaar de klok vooruit te zetten kunnen mensen langer genieten van de zomeravonden.

Gezondheid

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de verschillende slaap- en gezondheidsaspecten. Hieruit blijkt dat mensen direct na de wisseling van zomer- naar wintertijd en andersom slechter slapen. Ook zijn er gezondheidseffecten te zien: direct na de wisseling naar zomertijd komen er meer hartinfarcten voor.

De discussie over het verzetten van de klok is al langere tijd gaande. In 2018 heeft de Europese Commissie al een voorstel ingediend om de klok niet meer te verzetten en de wintertijd aan te houden. Dit voorstel werd uitgesteld naar 2021, maar de afschaffing gaat ook dit jaar niet door. Bijna alle Europese landen hebben een zomer- en wintertijd. IJsland, Rusland, Wit-Rusland, Armenië en Georgië gebruiken geen zomertijd.

De Telegraaf legde de volgende stelling aan lezers voor: de zomertijd moet worden afgeschaft. Van de deelnemers is 64 procent het hier mee eens, 34 procent is het oneens en 2 procent weet het niet of heeft geen mening. Of de deelnemers denken dat het verzetten van de tijd grote gevolgen heeft, laat een verdeeld beeld zien. Van de respondenten denkt 46 procent dat het grote gevolgen heeft en 46 procent van niet, 8 procent weet het niet.

Reacties

Rianne laat op Twitter weten dat de zomertijd afgeschaft mag worden. Zelfs de kat heeft er bij haar last van.

Fred laat weten dat hij de zomertijd wel ziet zitten. Myriam ziet juist meer in de wintertijd.

Deze Twitteraars zijn blij dat de wintertijd weer begint, dan staat de klok na een half jaar eindelijk weer goed.

Praat mee

Vind jij dat de zomer- of wintertijd moet worden afgeschaft? Of vind jij dat ze beide moeten blijven bestaan? Praat mee via onze Facebookpagina.