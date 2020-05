Daghorosoop 30 mei

VANDAAG JARIG

Span u in voor een degelijke financiële planning. Een verzekering kan geld uitkeren, er kan sprake zijn van belastingteruggave of een erfenis. Ook kunt u genoemd worden in een testament of komt er geld binnen via onroerend goed, dat door anderen wordt beheerd. Doe er iets goeds mee.

ZONDAG JARIG

Uw partner of geliefde lijkt een rooskleurig financieel jaar tegemoet te gaan. Hij of zij verdient dat eerlijk, maar heeft ook een portie geluk aan zijn/haar kant en kan daardoor eventuele leemten vullen die u kunnen treffen. Dring er bij uw kinderen op aan voorzichtig met geld om te gaan.

MAANDAG JARIG

U bent een idealistisch type en wilt dat uw werk betekenisvol is. U werkt niet voor de kat z’n staart, uw werk moet de mensheid verder helpen en die behoefte, die drive, neemt dit jaar nog toe. Vergeet niet uw lichaam te verwennen; dat zal weerspiegelen in uw uiterlijke verschijning.

RAM

De waardering die u zult ondervinden zal u goed doen. Creativiteit en liefde bloeien en laten zich goed combineren. Doe wat u doet goed; neem les als uw prestaties beter kunnen. Laat het hoofd niet hangen als iets niet meteen lukt.

STIER

Schakel familie in als u thuis het comfort wilt verhogen. Er start een harmonieuzer fase in familiebetrekkingen; organiseer een reünie. Beoordeel een situatie rond een opgroeiend kind vanuit een volwassen gezichtspunt.

TWEELINGEN

U hebt een goede kans van slagen als u een examen moet doen. Degenen onder u die in onmin met buren leven kunnen dit weekend de strijdbijl begraven. Een uitnodiging kan een feestje inleiden; u hebt genoeg te vieren.

KREEFT

Met een zekere mate van koppigheid kunt u dit weekend uw voordeel doen. Wat u te koop hebt of aan te bieden, willen anderen graag hebben en dat kan resulteren in promotie of een nieuwe opdracht.

LEEUW

Een goed moment om een project te starten, vooral als het iets is waar u al lang naar uitkijkt. U mag best koppig zijn als u een droom wilt realiseren; komt u eenmaal op gang dan bent u niet meer te houden. Geneer u niet voor iets afwijkends.

MAAGD

Probeer iets nieuws. U kunt een prijs winnen of anderszins worden beloond voor een idee of creatie. Uw leven wint aan betekenis als u minder bedeelden helpt. Concentreer u op hetgeen u verwart en tolereer uw eigen tekortkomingen.

WEEGSCHAAL

Begin optimistisch met de organisatie van iets wat geld moet opbrengen. U zult anderen inspireren als u vasthoudt aan datgene waarin u gelooft of waarvan u overtuigd bent. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.

SCHORPIOEN

Hoewel het een lang weekend is kunt u in gedachten met uw werk bezig zijn. U wilt meer prestige en een beter salaris. Ga eens op zoek naar een functie in de publieke sector. Geniet ook van de leuke dingen die het leven biedt.

BOOGSCHUTTER

Reserveer de zaterdag voor uzelf en houd vast aan hetgeen u denkt dat juist is. Wijd u zondag aan een studie; met zelfdiscipline kunt u veel bereiken op filosofisch, taalkundig of creatief gebied.

STEENBOK

U kunt zin hebben om u aan uw carrière te wijden. Heroverweeg uw financiële situatie op langer termijn en uw uitgavenpatroon. U kunt beseffen dat u uw huidige leefwijze niet kunt voortzetten.

WATERMAN

U kunt nu definitieve afspraken maken met degene van wie u houdt. Ook uw werk valt onder een gunstig gesternte. U bent nu meer dan anders bereid een advies op te volgen, en als u in geluk gelooft, zult u het vinden.

VISSEN

Er kan zich een mooie kans voordoen iets extra’s te verdienen door anderen te helpen of met overwerk. U bent er nu klaar voor een baan te aanvaarden die helemaal bij u past en die bovendien goed of beter betaalt.