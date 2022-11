’Mijn dochter (17) negeert me volledig en sluit zich van me af’

„Mijn dochter negeert me sinds een maand of drie volledig”, schrijft Karima. „Als ik iets zeg, krijg ik hooguit een ja of nee of als ik geluk heb een paar rollende ogen. Ik heb totaal geen idee meer wat haar bezighoudt en ze wil me daar ook niets over vertellen. Hoe kom ik weer dichterbij haar? Of moet ik dat überhaupt niet willen in een fase als deze? Waar komt het door dat ze ineens zo’n omslag heeft gemaakt?”

Lesje loslaten

Karima’s dochter dwingt haar moeder tot een onvermijdelijk lesje loslaten, stelt pubercoach Janneke ter Bille. Op 17-jarige leeftijd is het namelijk heel normaal dat een puber op eigen houtje op ontdekkingstocht gaat en daarbij zijn of haar ouders – al dan niet tijdelijk – even links laat liggen. „Pubers willen ontdekken wie ze zijn als individu, zonder ouders. Wat wil ik? Wie ben ik? Wat vind ik? Dat is met name een intern proces waarbinnen ze deze vragen zelf onderzoeken of met vrienden bespreken.”

Autonomie

„De meeste pubers kunnen hun ouders daar juist niet bij gebruiken, en dat hoeft ook niet. Het is juist goed dat ze zich steeds verder ontwikkelen tot autonoom persoon en er is niets ergs aan dat ze tijdens dat proces het gezag van hun ouders steeds minder zullen accepteren. Dat betekent namelijk ook dat ze stap voor stap steeds meer verantwoordelijkheden aankunnen.”

Fouten maken

„Hoe ver ze daarin zijn, en dus ook in hoeverre je als ouder je kind kunt loslaten, is niet universeel te bepalen”, vervolgt Ter Bille. Karima kan volgens de pubercoach niet anders dan vertrouwen op de manier waarop ze haar dochter heeft opgevoed en het meisje toestaan dat ze fouten maakt. „Je dochter mag een leerling zijn in dit proces, en door fouten te maken leert ze juist hele waardevolle lessen. Zoek de balans: hoe meer je probeert om dichterbij te komen, hoe verder je dochter je van zich af duwt. Bewaar afstand, maar zorg wel voor een open houding om aan je kind duidelijk te maken dat er een gesprek mogelijk is. Als je dochter ergens over wil praten, moet dat op een open en eerlijke manier kunnen, zonder dat jij boos wordt of oordeelt.”

Het komt terug

Vertrouwen en loslaten dus, maar wél beschikbaar blijven. „Als de communicatie tussen jou en je dochter voorheen goed was, kun je ervan uit gaan dat dat uiteindelijk ook weer terugkomt. Laat haar weten dat je er voor haar bent op het moment dat ze het nodig heeft en vertrouw er vervolgens ook op dat ze zelf actie onderneemt wanneer het moment daar is. Laat het daarna los. Dat is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.”

