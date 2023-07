Waar moet je op letten bij het uitzoeken van een zonnebrandmiddel?

Het is nog best lastig om het juiste zonnebrandmiddel te kiezen. Let daarbij op je huidtype (een lichte huid heeft een hogere beschermingsfactor nodig) en of je naar zonnige oorden gaat waar je wellicht snel kunt verbranden. De emulsie moet ook beschermen tegen uv-A-straling, te herkennen aan een logo met blauwe cirkel. Kies op een zonnige dag minimaal voor spf30. Voor kinderen en mensen met een lichtere huid is spf50 aan te raden.

Overigens is het belangrijk om ook los van de zomervakantie dagelijks voor de juiste zonbescherming te zorgen. Ook in de tuin, wandelend in de natuur of op de fiets kun je met uv-straling in aanraking komen. Zelfs op bewolkte dagen of in de schaduw van een parasol.

Gelukkig is er tegenwoordig vaak een spf in dagcrèmes en foundations aanwezig; dat is alvast een basis. Wie langer in de zon zit, moet extra zonnebrandcrème bijsmeren. Heel handig zijn mini-verpakkingen die makkelijk in de tas of broekzak passen zodat je die altijd bij je hebt.

Blijf smeren

Kies voor je favoriete zonbescherming uit een crème, spray, mist, olie of gel. Minerale zonnebrand is ideaal voor de gevoelige huid. Bij voorkeur gebruik je het zonnebrandproduct een kwartier voordat je de zon in gaat. Smeer vanuit het midden van het gezicht naar buiten toe. Elke twee uur bijsprayen is noodzaak als je buiten bent of als je gezwommen hebt of zweet. Om de hoofdhuid en ogen te beschermen is een hoed of pet en een zonnebril de juiste keus. Vergeet naast gezicht, armen en benen ook de oren, handen, lippen en nek niet.

Meer VROUW

Dit artikel staat in de bijlage ZOMER (in juli en augustus bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.