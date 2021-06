Gynaecoloog: ’Rokende zwangere vrouwen beseffen niet hoe ontzettend gevaarlijk het is’

Veertien weken voor de bevruchting rijpen de geslachtscellen bij zowel de vrouw als de man. Als de vrouw en/of de man alcohol drinkt en rookt in die periode begin je al met beschadigde eicellen en zaadcellen. Tussen de veertien weken voor de bevruchting en tien weken na de bevruchting is de foetus het meest gevoelig voor omgevingsfactoren. „Dit is een ontzettend belangrijke fase in de ontwikkeling van de voortplanting”, aldus Kerkhof. „Het is verstandig om direct te stoppen met roken en drinken wanneer je wil beginnen met proberen kinderen te krijgen.”

Roken

„Roken tijdens de zwangerschap wordt geassocieerd met een vergrote kans op een lager geboortegewicht, vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen, astma, op latere leeftijd hart- en vaat ziekten en het vergroot zelfs de kans op een wiegendood”, zegt Kerkhof. „Daarnaast heeft het als gevolg dat het hoofdje van de foetus minder groeit en dat de hersenen minder ontwikkeld worden. Dit heeft als gevolg dat het kindje een lager IQ kan krijgen.” 10% van de zwangere vrouwen rookt volgens Kerkhof en dat vindt ze een enorm percentage. „Er komen soms zwangere vrouwen bij mij binnen die hun pakje peuken naast hun autosleutels op mijn bureau leggen. Die vrouwen beseffen niet hoe ontzettend gevaarlijk roken tijdens de zwangerschap is.”

Alcohol

Als de moeder alcohol drinkt tijdens haar zwangerschap, drinkt de baby ook. De foetus kan de alcohol alleen een stuk minder snel afbreken, hierdoor wordt de foetus langdurig blootgesteld aan alcohol. „De alcoholafbraak bij de foetus vindt plaats in de hersenen en daardoor kan het direct de hersenen aantasten. Door één glas alcohol kan de ademhalingsbeweging van de foetus tijdelijk onderdrukt worden. Bij matig alcohol gebruik – zeven glazen per week – wordt de kans op een miskraam, een vroeggeboorte, een kleinere schedel en aangetaste hersenen vergroot. Daarnaast komt de foetus dan foliumzuur en zink te kort. Op de vraag of een kersenbonbon kwaad kan voor een zwangere vrouw reageert Kerkhof lachend: „Ik denk dat dat niet zo’n groot probleem is, maar eet het niet elke dag!”

FAS

FAS is een afkorting voor Foetaal-alcoholsyndroom en kan voorkomen bij baby’s van moeders die hebben gedronken tijdens de zwangerschap. „De kans op dit syndroom wordt vergroot als de moeder meer dan zes glazen alcohol per dag drinkt”, legt Kerkhof uit. „FAS uit zich in gelaatsafwijkingen. Daarbij kun je onder andere denken aan een afgeplat gezicht, een klein schedel en lage oren. Daarnaast kunnen er ook neurologische afwijkingen zijn, zoals slechte spiercoördinatie, hyperactiviteit of autistisch gedrag.” Volgens de Hersenstichting komen de volgende problemen bij dit soort kinderen op latere leeftijd veel voor:

- Psychische klachten

- Schoolverlating

- Aanvaringen met justitie, gevangenisstraf

- Psychiatrische opname

- Seksuele afwijkingen

- Alcohol- en drugsproblemen

Het ergst van dit alles vindt Kerkhof dat het ongeboren kindje hier niet voor kiest. „De foetus is een soort bijrijder, die vraagt niet om de gevaren en schadelijke gevolgen van roken en alcohol.”

Hulp

„Als er een zwangere vrouw bij mij op consult komt en ze rookt en/of drinkt, vertel ik ze altijd hoe slecht dit is voor haar ongeboren kindje”, aldus Kerkhof. „Ik krijg dan vaak terug dat ze stress van zouden krijgen van stoppen en dat zou dan nog slechter zijn voor het kindje. Dat is complete onzin. We hebben een begeleidingsprogramma voor deze vrouwen dat we ook actief aanbieden. Ze worden dan geholpen om te stoppen met roken of te stoppen met alcohol drinken.”

Tip

De enige tip die Kerkhof kan geven is: „Stop veertien weken voor de bevruchting met alcohol drinken en roken! Start met het innemen van één tabletje foliumzuur per dag. Rook en drink de hele zwangerschap niet en als je na de bevalling weer gaat roken, doe dat dan niet in het bijzijn van je kindje. Meeroken is namelijk net zo slecht en heeft precies dezelfde effecten. Als je weer alcohol gaat drinken na de zwangerschap, geef dan geen borstvoeding. Beter is nog om er niet meer aan te beginnen, dat is pure winst voor je kindje.”