’Dankzij mijn iPhone betrapte ik hem op heterdaad’

Een verhaal dat Lola via via hoorde bracht haar op het idee. „We hebben het over een paar jaar geleden, toen was die app nog niet zo bekend. Een kennis vertelde dat hij zag dat zijn vrouw in Den Bosch was, in plaats van in hun woonplaats Haarlem. Bleek dat ze een dubbelleven leidde, inclusief tas achterin de auto met condooms en schone slipjes.”

Smoesje

„Dus toen mijn man zich steeds vreemder ging gedragen - maar bezwoer dat er niks aan de hand was - heb ik een oude iPhone onder de mat in zijn auto gelegd. En om ’m op te laden reed ik - met een smoesje - even rond in zijn auto met de telefoon aan de accu.”

„Gedurende een week zag ik geen vreemde bewegingen. Maar na een week zag ik aan de stipjes dat hij het dorp uitreed. Mijn man had een bedrijf aan huis en ik wist dat hij die dag geen afspraken buiten de deur had. Ik ben in mijn auto gesprongen en als een gek achter hem aangereden. Twee dorpen verder sloeg hij af bij een parkeerplaats waar een vrouw in zijn auto stapte.”

Zoenen

„Ik heb ze even geobserveerd vanuit mijn ’schuilplaats’ maar toen ik ze zag zoenen kreeg ik een waas voor mijn ogen en stormde als een woeste furie op ze af. Ze sprongen een halve meter de lucht in. Ik heb haar bij haar haar gegrepen en flink door elkaar geschud. Ik was zo boos! Ook op hem trouwens. We hebben samen twee fijne zonen en een zaak, waarom zet je dan alles op het spel?”

„Het bewijsmateriaal had ik dus in handen. Daarna wist ik meteen dat ik stappen moest zetten. Ik woon inmiddels met mijn kinderen in een fijn huisje en ben hertrouwd met een lieve en betrouwbare man. Mijn ex woont met haar in ons oude huis.”

Leugens

„Vooral de leugens kan ik hem niet vergeven, dat maar blijven ontkennen. Hij heeft ons leven kapot gemaakt. Toch ben ik blij dat ik deze actie heb ondernomen. Achteraf gezien best stoer van mezelf! En mijn leven met mijn nieuwe man is er eerlijk gezegd niet slechter op geworden. Dit verhaal is inmiddels slechts een anecdote.”

*De echte naam van Lola is bij de VROUW-redactie bekend.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.