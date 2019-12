Moet het spiraaltje gratis worden?

Kwetsbare vrouwen

De woordvoerder van minister De Jonge verduidelijkt: „Het is niet zomaar voor alle vrouwen, alleen voor degenen die er om uiteenlopende en persoonlijke redenen voor in aanmerking komen. De maatregel is bedoeld om ’herhaalde abortus’ te voorkomen. Het gaat om een combinatie van meerdere factoren, die heel uiteenlopend kunnen zijn. Daarom laten we de inschatting aan de arts zelf. Zo geven we de abortusklinieken de ruimte om maatwerk te bieden.”

De abortusarts kan besluiten dat een vrouw het spiraaltje vergoed krijgt, als zij zelf niet in staat is om voor dit soort langdurige anticonceptie te zorgen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, een verslaving of werkzaamheden in de prostitutie.

Gratis voor iedereen

In november werd bekend dat bureau Clara Wichmann en organisatie DeGoedeZaak een rechtszaak aanspannen tegen het Rijk; ze eisen gratis conceptie voor iedereen. „Vrouwen kunnen door de toegang tot anticonceptie volwaardig meedoen in de samenleving; onderwijs, arbeid en financiële zelfstandigheid komen hierdoor binnen handbereik. Anticonceptie gaat daarom de gehele samenleving aan”, vinden de eisers.

