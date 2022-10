Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Léonie Sazias: ’Ik heb de liefste en leukste kinderen van de wereld’

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

Léonie Sazias is maandagavond overleden. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Voormalig tv-presentatrice en oud-Kamerlid Léonie Sazias is op 65-jarige leeftijd overleden. Ze was al geruimde tijd ziek. We spraken haar vorig jaar, toen ze afscheid nam van de politiek. Sazias deed in 2006 haar intrede in de gemeenteraad van Hilversum. Elf jaar later stond ze tweede op de lijst van 50+ voor de Kamerverkiezingen. Actief campagne voeren, was er echter niet bij. Er werd darmkanker bij haar geconstateerd.