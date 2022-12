Dit is de ultieme dessert-tip van Jonnie en Thérèse

Ingrediënten (4 personen)

Voor de dropsaus:

250 g pandadrop

50 g bruine basterdsuiker

100 g water

200 g slagroom

Voor de ingemaakte bietjes:

1 gekookte rode biet

50 g suiker

75 g water

100 g citroensap

Voor de rijstebrij:

50 g risottorijst

250 g melk

25 g suiker

1 vanillestokje

1 citroen

Scheut rum

Voor de kervelsorbet:

80 g kervel

250 g suiker

400 g citroensap

250 g water

2 blaadjes gelatine

Extra: ijsmachine

Bereidingswijze (45 minuten)

Stap 1. Maak de dropsaus: breng het water met de suiker en de room aan de kook, voeg de drop toe en blijf al roerend aan de kook houden tot een gladde saus.

Stap 2. Maak de ingemaakte bietjes: breng het water met de suiker en het citroensap aan de kook en laat afkoelen. Pel de biet, breek hem in grove stukken en leg die minimaal 1 uur in de citroenmarinade.

Stap 3. Maak de rijstebrij: breng de melk met de suiker en de vanille in een steelpan aan de kook. Voeg de rijst toe en dek af met bakpapier. Zet de pan 40 minuten in de op 160 graden voorverwarmde oven. Schep daarna de rijstebrij in een schaal en laat afkoelen in de koelkast. Maak op smaak met de geraspte schil en het sap van de citroen en eventueel een scheutje rum.

Stap 4. Maak de kervelsorbet: week de gelatine in water, knijp de blaadjes uit. Breng het water met de suiker en het citroensap aan de kook, haal de pan van het vuur en los de gelatine erin op. Laat afkoelen tot kamertemperatuur en mix dan met een staafmixer de kervel erdoor (pas op: als de vloeistof te warm is, zal hij bruin kleuren). Haal het door een zeef voordat de massa begint op te stijven. Draai in een ijsmachine tot ijs en bewaar het in de vriezer.

Stap 5. Serveer de rijstebrij met de bietjes erover in een kom. Bovenop een bolletje kervelsorbet.

Aan de slag

Dit recept komt uit het kookboek Jonnie & Thérèse Thuis. Hierin staan de gerechten die de Boertjes thuis graag op tafel zetten – gewoon doordeweeks, of als er iets te vieren valt. En – heel belangrijk – waar iedereen mee aan de slag kan. (WBooks, € 29,95)

