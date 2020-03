Sociale onthouding? Ik ga gewoon naar het terras!

Het lijkt er namelijk op dat het advies niet ten harte wordt genomen. Zelfs onze zuiderburen - waar inmiddels alle restaurants en cafés zijn gesloten tot en met 3 april - weten de Nederlandse horecagelegenheden te vinden. Op Twitter is de discussie losgebarsten.

Praat mee

Volg jij de raad van premier Rutte op om zoveel mogelijk binnen te blijven? Of wil je graag genieten van de eerste zonnestralen met een drankje in je hand op het terras? En wat vind je van alle Belgen die opeens de grens over trekken? Praat met ons mee via onze Facebookpagina!