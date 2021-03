Daghoroscoop 3 maart 2021 - Jarig? Het leven lacht je toe, Vissen

VANDAAG JARIG

Het jaar waaraan je vandaag begint belooft voorspoed en succes in je werk, met name tussen 14 mei en 29 juli, terwijl volgend jaar nog meer geluk voor je is weggelegd. Het leven lacht je toe; je zult meer onderweg zijn, in goede restaurants dineren en mooie kleren dragen. Geniet ervan.

RAM

Het toeval kan voor een verrassing zorgen. Dat kan met een zeker iemand te maken hebben. Laat je niet door onzekerheid weerhouden om met iets nieuws te beginnen. Elke taak die je je stelt en die realistisch is, kan worden volbracht.

STIER

Een toevallige ontmoeting kan charmant gezelschap opleveren. Heb je een partner, dan kun je verrast worden met een cadeautje of een ander veelzeggend bewijs van liefde. Bedenk iets speciaals als je iets terug wilt doen en vergeet het niet!

TWEELINGEN

Liefde en impulsiviteit kunnen vandaag een frivole mix vormen. Dat kan tot creativiteit leiden of tot een opwindende affaire. Liefde op het eerste gezicht kan eindigen in een onenightstand. Hoe de dag verloopt ligt aan jou.

KREEFT

Iemand op de werkvloer is oneerlijk of kan trachten je ideeën te stelen en beweren dat ze de zijne/hare zijn. Een aanlokkelijk aanbod kan een lege huls blijken, waardoor je met wat vraagtekens blijft zitten. Ga een stuk wandelen.

LEEUW

Door te bladeren in een glossy doe je ideeën op voor het opknappen van je huis. Een vrolijke kleur in een sombere hoek of een kunstwerk op een andere plaats kan een kamer al een ander gezicht geven en tegelijk je naasten opvrolijken.

MAAGD

Je zult al je aandacht moeten richten op eigen zaken en projecten. Sociale activiteiten zullen je toch vervelen. Sta niet toe dat anderen je onderbreken of je plannen dwarsbomen, want dat leidt tot irritatie en spanning.

WEEGSCHAAL

Houd je handen in je zakken en laat je pinpas thuis als je op de kleintjes moet letten, want je neigt naar impulsaankopen. Koop wat je koopt voor de best denkbare prijs en probeer niet iemands affectie te kopen.

SCHORPIOEN

Ga af op je intuïtie als de sfeer onrustig of overspannen is. Neem ruim de tijd voor een nieuw project. De situatie binnen een groep kan gespannen zijn en doorspekt met egocentrische opvattingen die niet te kalmeren zijn.

BOOGSCHUTTER

Vreemde dromen en wilde fantasieën kunnen deze dag tot een wonderlijke maar ook bijzondere maken. Berichten uit je onderbewustzijn kunnen je aandacht trekken naar een persoonlijke kwestie; trek je er niet te veel van aan.

STEENBOK

Blijf alert als je op zoek bent naar liefde, want je kunt zomaar iemand tegenkomen terwijl je verdiept bent in de gewone routine. Iets dat met geld inzamelen te maken heeft, verloopt goed. Een bevriende relatie kan intiemer worden.

WATERMAN

Houd rekening met een drukke dag. Je liefdeleven staat in de belangstelling en je charme neemt toe. Ben je toe aan een nieuwe romance, kijk dan goed om je heen en waag pas dan de sprong. Je kunt met je woorden indruk maken.

VISSEN

Probeer niet je persoonlijke waarden op te leggen aan anderen, want het kan diegene juist van je vervreemden. Gebruik je tijd liever om je te verdiepen in een onderwerp dat je interesseert en waar je iets aan hebt in je loopbaan.

