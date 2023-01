Fidan Ekiz: ’Dit is een van mijn grootste angsten aan de talkshowtafel’

Heb jij dat ook? Dat je de slager of je huisarts niet herkent buiten de bekende omgeving van de winkel of de spreekkamer en zonder witte jas? Verhalen, uitspraken, gebeurtenissen, details die mensen me vertellen over hun leven, ik weet ze allemaal. Als Rain Man. In relaties overtref ik de beste advocaten. Data, opmerkingen, uitspraken, momenten, beloftes. „Juist, ja. Op 18 oktober 1999, om 4:50.23 uur heb je dit gezegd. Nou?” Ik win elk dispuut op dat gebied.

Maar namen en gezichten koppelen? Nee. Ze verdwijnen in een grote Bermuda-driehoek. Bij stress krijg ik al helemaal kortsluiting in mijn hoofd. Een van mijn grootste angsten aan de talkshowtafel. Ook wanneer ik weet wie wie is, moet ik iemand intensief aanstaren om te bevestigen: die zit daar. Rechts of links van mij.

Soms kijk ik blijkbaar zo panisch op het tafelplattegrondje dat Hugo Borst eens zei: „Ik ben het, Huuugooo” terwijl hij naar zichzelf wees. En Sybrand Buma, die kennelijk niet zo goed wist hoe hij mijn staren moest interpreteren, reageerde zo: „We zijn in Hilversum, Fidan, het Mediapark.”

Overuren

Ik zit in de trein in een vierzits als ik plots hoor: „Hé, jij ook hier!” Met zoveel mensen om me heen, voel ik me gedwongen direct te reageren. „Hoi, hoe is het!” Terwijl hij neerzakt op de stoel naast me, maken mijn hersenen overuren. Hij lijkt op Rutger Castricum, die zie ik zelden, en nu ook nog eens buiten de studio. Dit is de arts-zonder-witte-jas-alert.

Aan onze chitchat die volgt, kan ik niks ontfutselen. En dan vraagt hij: „Alles leuk en fijn, maar waar kennen wij elkaar eigenlijk van?” Dit is het moment waarop ik gewoon eerlijk zou moeten zijn, „haha, geen idee, een misverstand?”, waar we dan samen om kunnen lachen. Maar nee, er kijken en luisteren zoveel mensen mee dat ik mezelf die afgang wil besparen. „Van het Mediapark, toch?” zeg ik dus. En dan, net wanneer ik denk dat het niet erger kan worden, zegt hij: „Dacht je soms dat ik Rutger Castricum was? Ik hoor wel vaker dat ik op hem lijk.”

Laatste kans

Mijn laatste kans om de boel te redden. Maar ik zit in de val, er is geen weg terug. „Nee hoor,” zeg ik resoluut en knalrood. De vrouw tegenover me probeert haar glimlach te onderdrukken. De vrouw naast haar is aan het appen. Ik raad: ‘Je gelooft nooit wat hier gebeurt!’ Zou ik wel doen.

Ik bid dat ik snel op de plaats van bestemming ben en bel mijn moeder om even aan de situatie te ontsnappen. Gelukkig neemt ze altijd op. Na een paar haltes staat de Rutger-lookalike op. Met een ‘locoo’-blik in zijn ogen en een: „Nou, werk ze nog dan.”

Ik blijf verward achter. Straks was hij het wel. Word ik voor de gek gehouden? Ik kijk serieus omhoog op zoek naar camera’s; ik ben van de Bananasplit-generatie én paranoïde. Terwijl ik mijn hersenen pijnig, leunt de vrouw tegenover me een klein beetje naar voren, glimlachend: „Lastig hè?”

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.