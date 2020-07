Deel 492: ’Ik voel me amper schuldig tegenover Boris’

Woensdag

„Ik heb Marcel en Emily gevraagd of ze dit weekend komen barbecueën.” Ik sta gelukkig met mijn rug naar Boris toe als hij het zegt, want op mijn gezicht moet je de schrik kunnen aflezen. Ik denk terug aan een week geleden. Aan hoe ik seks met Marcel had op zijn trap. Het was onstuimig en verre van handig, maar heel opwindend. Ik had een heftig hoogtepunt; een ontlading van alle spanning van de afgelopen weken, leek wel.

En natuurlijk was er na afloop óók weer die kater. Ik voel me gek genoeg amper schuldig tegenover Boris. Het is meer het extra complicerende element dat ik opnieuw aan mijn leven toevoeg. Ik schraap mijn keel en herpak me. „Leuk. Zaterdag doen? Ik bestel een schotel bij de slager.”

Dan app ik Marcel. „Zo, dus wij zien elkaar dit weekend?” Binnen 10 seconden heb ik een appje terug. Een smiley met een veelbetekende knipoog. Ik haal diep adem en mijn leven voelt ineens weer wat lichter; ik heb iets leuks om naar uit te kijken.

Donderdag

„Wat ga jij doen dit weekend?” Nina kijkt niet op van haar telefoon en haalt haar schouders op. Ze heeft bijna een week bij Guido geslapen, vanmiddag kwam ze weer thuis. Ze praat amper tegen me. „Ik weet niet. Bij vrienden chillen ofzo.” „Oké. We gaan zaterdagavond barbecueën met Marcel en Emily. Je weet wel, dat is die man met wie Boris squasht.”

„Ja, die jou leuk vindt...” Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Nina kijkt op van haar scherm en staart me brutaal aan. „Nou, dan weet je meer dan ik”, lieg ik ongemakkelijk. „Hij heeft een vriendin met wie hij heel gelukkig is.”

„Jaja. Anyway, ik eet niet mee, geen zin in”, antwoordt ze onbeschoft. Ik moet me inhouden er niets van te zeggen, ik weet dat het dan ruzie wordt. „Wij zijn er wel hoor”, roept Max vanuit de keuken, waar hij met Rose het gesprek meeluistert. Ik vraag me af of hij ook heeft gehoord dat Nina zei dat Marcel mij leuk vindt. Misschien is die barbecue toch niet zo’n goed idee; blijkbaar pikken de kinderen signalen op.

„Waneer ga je trouwens die vakantie eens voor ons regelen? Of was dat alleen maar een loze belofte om mij de abortuskliniek in te krijgen?” „Ik heb niemand willen overhalen, Nina, houd eens op met je dwarse gedrag!” reageer ik feller dan ik zou willen. „Ik kom echt wel na wat ik heb beloofd. Zorg jij nou eerst maar eens dat je weer wat stabieler wordt. Zoals je je nu gedraagt, laat ik je niet met je vriend naar het buitenland vliegen.”

Dit deel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (eerder al) online lezen.