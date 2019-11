Daghoroscoop 11 november

VANDAAG JARIG

Uw liefdeleven kan uitdagend en opwindend gaan verlopen en dat is het beste te doen voor vrijgezellen. Zij zullen terrein willen verkennen en openstaan voor experimenten. Zij zullen ook ontdekken waar ze gelukkig van worden, maar een huwelijk komend jaar is weinig waarschijnlijk.

RAM

Inspanning om vooruit te komen wordt vanuit de kosmos ondersteund. Doe al hetgeen in uw eigen belang kan zijn en formuleer een strategie voor uw verdere loopbaan. Zet zo lucratief mogelijk uw fantasie en inspiratie aan het werk.

STIER

Een wonderlijke droom kan nog lang in uw herinnering blijven hangen en u zult zich afvragen waar deze vandaan komt. Misschien werkt u te hard of jaagt u uzelf te veel op. Goede ideeën kunnen opwellen terwijl u aan het werk bent.

TWEELINGEN

Verdiep u vandaag niet in gedetailleerd werk dat veel concentratie vereist. Focus liever op een creatief of artistiek project. Denk na voor u iets zegt, want u kunt uit onnadenkendheid iets zeggen waar u spijt van krijgt.

KREEFT

Er komt een eind aan miscommunicaties en vertragingen. Een overeenkomst waarop u wacht kan eindelijk een positief uitkomst opleveren. Gesprekken krijgen een vriendschappelijk verloop. U kunt uw invloed uitbreiden.

LEEUW

Aandacht voor details is momenteel waarschijnlijk niet uw sterkste kant. U kunt echter wel het geheel overzien. Een wetenschappelijk project kan de verwachtingen overtreffen. U kunt geïnspireerd raken om een gedicht te schrijven.

MAAGD

De problemen waarmee u de afgelopen tijd te maken had zullen geleidelijk verdwijnen. Allerlei facetten van uw leven worden niet alleen weer normaal, maar zelfs beter. Tijdelijk oponthoud zal geen echte problemen opleveren.

WEEGSCHAAL

Zelfs als u scherp en slim bent kunt u vandaag wat suf zijn. Het kan moeilijk zijn uw aandacht te bepalen tot de zaken die u onder handen hebt. Hoewel u liever iets gaat doen wat gezellig is, moeten u zich op cijfers concentreren.

SCHORPIOEN

Na een periode van oponthoud komen onderhandelingen en zaken weer op gang. U kunt de komende weken aanpassingen doorvoeren en plannen gestalte geven. Wat tot voor kort onmogelijk leek kan nu ineens gebeuren.

BOOGSCHUTTER

U zult optimistisch gestemd zijn en in en speelse bui als het om gebeurtenissen gaat in uw sociale leven. Toon flair als uw talenten en vaardigheden worden getest. Doe onverwacht iets aardigs voor iemand om wie u geeft.

STEENBOK

Uit het niets kan hulp opdagen van verre familie waardoor een probleem wordt opgelost. Toon dankbaarheid. Een contract dat op de lange baan was geschoven kan vooruitgang boeken. Geld waarop u recht hebt wordt betaald.

WATERMAN

Doordat uw intuïtie nu op scherp staat, kunt u grote dingen tot stand brengen. Schrijvers van allerlei aard zijn gezegend en anderen zullen genieten van hun mooie teksten. Sommigen van u zijn ware visionairs.

VISSEN

Besteed extra aandacht aan uw professionele belangen. Nieuws waarop u zat te wachten lijkt op komst en u zult verder kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder. U kunt een goed sollicitatiegesprek voeren als u een baan zoekt..

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.