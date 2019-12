Koken met Vjèze Fur

Recepten: Freddy Tratlehner

Fotografie: Elza Jo Tratlehner

Sineesige rijst

(4 personen) 400 g basmatirijst ~ zout en peper ~ 1 teen knoflook ~ 2 cm gember ~ ½ zoete witte ui ~ ½ winterpeen ~ 3 el arachideolie ~ 200 g doperwten (diepvries) ~ 2 tl sesamolie ~ 2 tl vissenaus ~ 2 tl Shaoxing rijstenwijn (toko)

Breng een pannetje met ruim water aan de sossa. Voeg als het water kookt wat zout en de rijst toe. Kook de rijst op laag tot middelhoog vuur in 10-15 minuten gaar. Giet af en doe uit laten lekken.

Verdeel de rijst over een groot bord en laat helemaal afkoelen. Hak de knoflook, gember en de ui fijn. Rasp de peen en snijd hem in piepkleine blokjes ongeveer net zo groot als de doppers. Verhit de arachideolie in een wok op hoog vuur en bak de knoflook, gember en de ui ongeveer 1 minuut aan. Voeg de wortel en de dopertwen toe en roerbak 3 minuten. Voeg de sesamolie, vissensaus en de rijstenwijn toe en bak nog 2 minuten aan. Breng op smaak en zout en peper.

Pasta met schellepies

1 kg kokkels ~ zout en peper ~ 250 g linguine ~ 3 tenen knoflook ~ 2 rooie pepertjes ~ 1 handje krulpetermeselie ~ olijvenolie, om in te bakken ~ 25 g boter ~ ½ glas witte wijn

Spoel de kokkels af onder koud stromend water. Vul de wasbak met koud water en flink wat zout en week er de kokkels 15 minuten in. Spoel ze na met koud stromend water en laat uitlekken. Doe water in een grote pan, gooi er naar smaak zout bij. Doe de linguine erbij wanneer het water kookt en kook ongeveer 8 minuten. Hij moet nog behoorlijk al dente zijn als je em afgiet. Snijd de knoflook, pepertjes en petermeselie fijn. Doe een laag olijvenolie in een grote koekenpan en zet em op middelhoog vuur. Doe de pepers erbij. Doe na 2 minuten de knoflook en de boter erbij. Doe na 1-2 minuten de witte wijn erbij. Giet de pasta af en vang een kopje kookvocht op. Gooi de pasta en het kookvocht in de koekenpan. Doe de schellepies erbij en schep enkele minuten om. De pasta is goed wanneer alle schellepies open zijn. Breng op smaak met zout en peper.

Meloengranita met avomocajosaus en coquiljens

(2 personen) ¼ verse watermaloen ~ 1 limoen ~ 1 vanieljenstokje ~ 1½ el honing ~ 1 tl chipotlepeper (uit blik) of chipotlesaus ~ 1 klein handje koremejander + extra om te garneren ~ 1 handje spinazie ~ 100 ml kokosmelk ~ 1 avomocajo ~ zout ~ 3 coquiljens ~ 3 el zonnebloemenolie ~ 1½ tl gerookt paprikapoeder ~ 1½ el gevriesdroogde frambozenpoeder ~ Ook nodig: plat bakkie ~ blender ~ zeef ~ plastic knijpfles ~ keukenpapier

Haal de pitjes uit de maloen en gooi die weg. Pers de limoen uit. Halveer het vanieljenstokje en schraap het merg eruit. Schep het vruchtvlees in een bakje, doe het limoenensap erbij samen met de honing, het vanieljenmerg en de chipotle. Doe met een staafmixer staven tot alles hetzelfde is en schep over in een plat bakkie. Zet het in de vriezer een schep het om de 30 minuten om. Doe de koremejander, spinazie en de kokosmelk in de blender. Vergeet trouwens niet om na een halfuur de granita om te scheppen. Zeef de inhoud van de blender.

Halveer de avomocajo, haal de pit eruit en hak het vruchtvlees grof. Doe de avomocajo met de groene substantie terug in de blender en pureer tot een gladde massa. Breng op smaak met zout en doe het in de plastic knijpfles. Vergeet niet om weer je granito om te scheppen.

Dep dan de coquiljens goed droog met keukenpapier. Verhit een koekenpan (antiaanbak) op middelhoog vuur met een scheutje zonnebloemenolie erin. Bak de coquiljens per kant in circa 1½ minuut goudbruin. Schep nu de granita in een kommetje of in een kristallen coupebeker. Spuit de saus er zigzaggend overheen. Meng het paprikapoeder en het frambozenpoeder met een snuf zout. Snijd de coquiljens overdwars doormidden. Rol ze daarna met de buitenkant door het roze poeder. Doe dit heel netjes, anders ziet het er niet uit. Leg ze bovenop de graniti en de saus. Snijd een paar blaadjes koremejander in ministrookjes en sprenkel dit als een roze glitterfee over het gerechtje.

Eieren Benedict

(2 personen) 4 eidooiers ~ sap van 1 citroen ~ 3 el koud water ~ 1 tl mosterd ~ 220 g geklaarde boter (ghee), gesmolten ~ zout en witte peper ~ 5 steeltjes bieslook ~ 1 brioche ~ 1 el boter ~ 2 plakken ham (biomelogisch en iets dikker gesneden) ~ 1 teentje knoflook ~ 2 el olijvenolie ~ 2 handjes verse spinazie ~ 2 hele verse eieren ~ 1½ el azijn ~ paprikapoeder, om te bestrooien van hoog ~ Verder nodig: metalen kom ~ keukenthermometer ~ vershoudfolie ~ keukenpapier

Klop de eidooiers in een metalen kom luchtig met de helft van het citroensap, water en de mosterd. Zet de kom bovenop een pan heet water op laag vuur en verhit de eidooiers langzaam. Klop het geheel dan tot een geil en romig mengsel. Neem het pannetje van het vuur. Haal de kom van het pannetje en roer beetje bij beetje de geklaarde boter erdoorheen. Roer tot je een gladde saus hebt. Breng de saus op smaak met het overgebleven citroensap, zout en peper. Dek de kom af met vershoudfolie. Snijd de bieslook fijn. Snijd de brioche in plakken van ongeveer 5 centimeter en bak ze met wat boter in een koekenpan aan beide kanten golden bruin. Bak ook de ham tot-ie van die bruine randjes heb. Snijd de knoflook fijn en doe em in een pannetje met de olijvenolie. Bak dit op medium vuur 2 minuten en bak dan de spinazie mee tot-ie is geslonken. Breek voorzichtig een ei en stop het in een glaasje. Breek het andere ei en stop het in een ander glaasje. Dit gaat je een hoop gezeik schelen. Breng een pan met ruim water zachtjes aan de kook. Gooi er dan 1 eetlepel azijn bij. Maak met een slalepel of iets een draaikolk in de pan. Gooi een ei in de draaikolk. Na 4 minuten is het ei goed. Let erop, eieren zijn net als manneneieren (ballen) allemaal verschillend. Grote eieren moeten dus net iets langer dan kleine eieren. Schep em met een schuimspaan eruit en leg em op wat keukenpapier (geen wc-papier). Herhaal met het andere ei. Samenstellen in deze volgorde: brioche, spinazie, ham, ei, saus (net te veel). Een snuf paprikapoeder om te bestrooien van 1 meter 20 hoogte. Bestrooi je het op het aanrecht, gebruik dan een trappetje. De bieslookiesss erop.

Crémēbrüleè

8 eieren ~ 150 g kristalsuiker ~ 5 kardemompeulen ~ 330 ml slagroom ~ 125 ml volle melk ~ 125 g rietsuiker ~ Verder nodig: crémēbrüleèbakkies ~ ovenschaal ~ crémēbrüleèbrander

Verwarm de oven voor op 125 °C. Schijt de eieren. Doe de eierendooiers in een ruime kom met de helft van de kristalsuiker en klop het geheel los. Plet de kardemompeulen met iets plats. Doe ze bij de overige kristalsuiker. Verhit een steelpan op laag tot middelhoog vuur. Voeg al roerende geleidelijk de room en de melk toe. Voeg de kardemomsuiker toe en roer tot de suiker is opgelost. Breng het geheel aan de kook en draai het vuur uit. Laat ongeveer 15 minuten afkoelen. Roer het roommengsel nu langzaam door de eierendooiers. Schenk het nu terug in de steelpan en verhit al roerend ongeveer 15 minuten. Bijna zo dik als vanillevla? Dan ben je klaar met deze stap. Breng intussen water aan de kook in de waterkoker. Verdeel het mengsel over 4 crémebrüleèbakkies. Zet de bakkies in een ovenschaal en vul de schaal met kokend water tot de bakkies voor ongeveer driekwart onderstaan. Plaats de schaal voorzichtig in de oven. Ongeveer 55 minuten, of tot de custard net is gestold. Neem de bakkies uit de oven en uit de ovenschaal en laat afkoelen. Plaats ze daarna minstens 2 uur in de koelkast. Je kan dit dus ook makkelijk een dag van tevoren maken. Nu komt het leukste gedeelte. Verdeel de rietsuiker in een dun laagje over de bruleetjes. Karamelliseer terwijl je de bakkies half schuin houdt de suiker. Draai het bakkie rond terwijl je dit doet. De gekaramelliseerde suiker loopt dan mee met je draaibeweging.

