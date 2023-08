’Ik miste mijn ex tijdens de rampvakantie met mijn vriendin’

„Smoorverliefd waren we, Kim en ik. Dat zij 26 en ik 39 was, vond ik alleen maar spannend. Wij hadden elkaar op het werk ontmoet; zij werkte bij de koffiebar en ik op de IT-afdeling. We kregen iets met elkaar en mijn vrouw vond nietsverhullende appjes op mijn telefoon.

Flinke smak kinderalimentatie

Zij zette me de deur uit en vroeg de scheiding aan. Ik verhuisde naar een dure flat en werd veroordeeld tot een flinke smak kinderalimentatie. En dat terwijl ik mijn zoontjes alleen in de weekeinden en de helft van de schoolvakanties mocht zien.

Kim kon het gelukkig goed vinden met mijn zoontjes van 5 en 7 jaar. Ik voorzag geen problemen toen zij voorstelde om samen op vakantie te gaan. Ik wilde niet zonder de kinderen weg en dat begreep ze. Dus huurde ik een stacaravan op een Franse camping. Het zou vast een topvakantie worden.

Zij dacht nergens aan

Maar de eerste ruzies begonnen al voor de grens. Ik was het gewend dat Ank, mijn ex, alles regelde. Nu moest ik het zelf doen. Ank smeerde bijvoorbeeld broodjes, maar Kim ging er vanuit dat we in wegrestaurants aten. Een rib uit mijn lijf.

Mijn zoons vroegen om kinderliedjes, zij wilde haar eigen playlist horen. De stemming zat er al snel goed in. Eenmaal op de bestemming bleek dat Kim en ik heel andere ideeën over kamperen hadden. Ik kwam er tijdens het uitpakken van de koffers achter dat we lakens en linnengoed waren vergeten, waardoor ik die alsnog moest huren.

Ik ben de bedden maar gaan opmaken, terwijl Kim boodschappen ging doen. Ze kwam terug met wijn, cola, chips en nootjes. Broodbeleg? Avondeten? Koffie? Niet aan gedacht. We konden toch zeker naar een restaurant of een pizza halen?

Rampvakantie

Mopperend ging zij opnieuw op pad en kwam terug met ingrediënten voor pasta. Ik had gehoopt dat ze wat creatievers zou bedenken. Vervolgens liet ze zich in een stoel zakken met haar telefoon.

Ik moest zowel koken als op de kinderen letten. Mijn jongste kon nog niet zwemmen en ik was voortdurend bang dat hij wegliep. Het werd een rampvakantie.

Mijn vriendin mopperde dat de kinderen om negen uur naar bed moesten terwijl dan pas het entertainment begon. Ik mopperde dat zij niets anders wilde dan uitgaan, zwemmen en shoppen.

Ik miste mijn ex

Ik miste mijn ex steeds meer. De vakanties met z’n vieren waren altijd geweldig geweest. Waarom was ik ook weer bij haar weggegaan? Uiteindelijk heeft de relatie van Kim en mij de vakantie niet overleefd. Mijn ex wilde me helaas ook niet terug.

Dit jaar ga ik met de kinderen naar Duitsland. Alleen. Ik weet nu dat ik dat prima red. Gelukkig heeft mijn jongste nu ook een zwemdiploma.”

