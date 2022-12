Handen in het haar? 9 lastminute rijmtips!

Tip 1 Maak een playlist met Nederlandse muziek

En zet die ook op. Gewoon de hele dag; in de auto, tijdens het koken, op de sportschool. Niks hippe podcasts voorlopig; Jan Smit, Boudewijn de Groot, Snelle, Nick met of zonder Simon… Laat de Nederlandse rijmelarijen tot je komen. Ik wil zwemmen, in Bacardi Lemon… Hoe dichterlijk is dat? Een pareltje gewoon. Hoor je een setje leuke rijmwoorden, schrijf ze op een papiertje. Je weet nooit waar het goed voor is. Met ‘zijn’, ‘fijn’, ‘marsepein’ loop je op een gegeven moment ook vast (ik dacht: wat fijn… dat ik vandaag hier mag zijn… ik koop voor jou een varken van marsepein… Mwoah.) Nee dan: Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot (Doe Maar). Daar kunt u wel wat mee voor tante Agaath, toch? Eet, leef en droom Nederlandstalige songteksten. Leuke variant op een surprise: verwerk vijf stukjes songtekst in het gedicht en begin met: ‘Als je ziet welke liedjes ik heb verstopt, mag je ook kijken wat ik in het pakpapier heb gepropt.’ Geheid een hit en je krijgt er geen vieze handen van.

Tip 2 Speel met het rijmschema

Over het algemeen kiezen mensen bij het sinterklaasgedicht voor het aa/bb/cc-schema: ‘Sint heeft lang moeten zoeken. En keek met Piet in alle hoeken. Of hij ergens iets kon vinden. Waarvan hij hoopte dat het jouw zinde…’ Dat wordt qua ritme al gauw saai. Probeer eens ab/ab/ab: Mag ik dan bij jou schuilen. Als het nergens anders kan? En als ik moet huilen. Droog jij m’n tranen dan? (Claudia de Breij). Veel dynamischer. Komt ook lekker creatief over. En het geeft tevens meer ruimte om het verhaal te vertellen, want in plaats van twee korte zinnetjes, heb je er ineens vier tot je beschikking.

Tip 3 Bouw zinnen om

‘Sinterklaas zat met de handen in het haar. Wat nam hij mee voor Jasper dit jaar? Die jongen houdt van gamen op een computer…’ Shit, wat rijmt er op computer? Nee, daar komen wij ook niet uit. Maar bouwen we de zin om, dan wordt het meteen een stuk makkelijker: ‘Die jongen houdt van een computer om op te gamen. Om daarna bij zijn moeder te flemen’ of ‘om telkens weer de winst te claimen...’ ‘Het was zo fris in de nacht, het paard had koude hoefjes…’ Ook niet te doen. In tegenstelling tot: ‘De hoefjes van het paard waren blauw van de kou. Piet zei: Maar paard, wat maak je me nou?’ ‘Op school is Marietje geen beste leerling… ’Eh? Ding… ring…? Wat dacht je van: ‘Marietje doet het niet goed op school. Maar de leraar is dan ook een halve zool.’ Of: ‘Voor leren is ze veel te frivool.’

Tip 4 Doe gerust een beroep op beste vriend Google

Het stikt van de rijmwoordenboeken op internet. Doe er je voordeel mee. Dat deden wij ook. Of dacht je echt dat ‘frivool’ als rijmwoord op ‘school’ spontaan in ons opkwam? Hier een paar handige sites: rijmwoordenboek.nl, rijmwoordenboek. vandale.nl en mijnwoordenboek.nl. Nog steeds lastig? Zoek een synoniem voor het woord waarop je wilt rijmen, zodat er misschien meer mogelijkheden zijn. Maak van school bijvoorbeeld ‘klas’. ‘Marietje doet het niet goed in de klas. Maar ze zit er ook nog maar pas.’

Tip 5 Hou het gezellig

We weten dat er families zijn die 5 december de datum bij uitstek vinden om eens even lekker alle ergernissen op tafel te gooien, maar het feest wordt er echt niet leuker op als tante Lia in de keuken zit te huilen, omdat ze om haar oren kreeg dat ze niet kan koken en neef Bastiaan woedend is weggestormd, omdat er weer gezeur was over het tientje dat hij heeft geleend en nog steeds niet terugbetaald. Het hoeft niet, hè mensen. We hoeven elkaar niet de maat te nemen over alles wat aan de ander niet deugt. Benoemen wat wél leuk is, levert veel feestelijkere sinterklaasavonden op.

Tip 6 Groot is beter

Gebruik bij het printen een lekker groot lettertype. Niks zo vervelend na uren zwoegen op dat gedicht en dat opa dan zijn leesbril is vergeten.

Tip 7 Kwantiteit is net zo goed als kwaliteit

Er zijn mensen die in zes zinnen een boodschap glashelder over weten te brengen. Anderen hebben meer tekst nodig. Dan maar iets minder mooi gerijmd, als het verhaal maar duidelijk is. En zo’n boekwerk aan sinterklaasgedicht levert van zichzelf ook al de nodige hilariteit op. Ga er maar aan staan: honderd regels voorlezen. Bijkomend voordeel: er is meteen een rustpauze voor de rest van het gezelschap dat zo mooi de tijd heeft even een handje pepernoten te verorberen.

Tip 8 Stel het uit

Begin op tijd, zegt men. Maar anderen zijn juist gebaat bij deadlinestress. Als u een week van tevoren aan de gedichten begint, heeft u veel te veel piekertijd. Dan ligt u er ’s nachts wakker van. Een avond van tevoren zit er niks anders op dan maar gewoon een eind in de ruimte te gaan schrijven. En wat maakt het verder uit als jouw gedicht geen schoonheidsprijs verdient? Aan het eind van de avond verdwijnt het toch met het inpakmateriaal in de papierbak.

Tip 9 Valsspelen is ook een optie

Koop uw cadeaus bij een winkel met een gedichtenservice, huur een sneldichter in, jat het rijm van iemand anders via internet. Op de-rijmpiet.nl en sinterklaasgedichten.com vind je tal van voorbeelden. Andere naam erboven en klaar ben je. Topgedicht of niet. Geniet! Groetjes, Sint en Piet. Ja, dat rijmt!

