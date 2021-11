Liefde op latere leeftijd: deze BN’ers hebben het getroffen

Connie Witteman (70)

Connie en Henk de Vries, oprichter van The Bulldog Imperium, waren al 35 jaar bevriend. „We zijn altijd vrienden geweest, zagen elkaar soms wat vaker, soms wat minder. We zijn deze zomer een keer met elkaar gaan eten, eerst nog met gezamenlijke vrienden erbij. Toen kwam het plan samen met vakantie te gaan en vorige week zijn we teruggekomen van een ruime week op Curaçao. Daar hebben we besloten om eindelijk, alsnog, voor elkaar te gaan nu we beiden alleen zijn,” zegt ze tegen De Telegraaf.

Connie dacht eerst niet dat ze nog een partner zou vinden. „Na mijn laatste ervaring dacht ik echt: ’Dit was het. Ik blijf alleen’. Maar dat gevoel sloeg dus om toen ik Henk weer vaker ging zien. Maar Henk wordt zeker mijn láátste liefde. Daar ben ik van overtuigd. Het is mooi dit geluk nog te vinden op onze leeftijd. We zijn beiden begin zeventig. We gaan er volop van genieten.”

Patty Brard (66)

In 2014 trouwde Patty Brard op 59-jarige leeftijd met Antoine van de Vijver. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens een feest op een boot, vertelden ze destijds samen aan Shownieuws. „De eerste ontmoeting was op een bootje met mensen die allemaal laddertoeterlorie waren, en voor de afwisseling was ik dat niet.”

Antoine voegt toe: „En voor de afwisseling ik wel.” Ze lachen. „Hij wilde me achterop de fiets naar huis vervoeren. Nou, echt niet. Dus ik heb een taxi gebeld, hij heeft zijn fiets laten staan, en we zijn bij mij thuis beland.” Het stel trouwde op Ibiza. Patty en Antoine zijn nog altijd gelukkig samen.

Noraly Beyer (75)

Voormalig nieuwspresentator Noraly Beyer trof de liefde ook dit jaar. Ze had Joost Prinsen oorspronkelijk ontmoet bij een theaterproductie in 2009. Toen Joost zijn vrouw na een kort ziekbed verloor in januari 2020, stuurde hij na verloop van tijd een mailtje naar Noraly. Eerst voor een lunchafspraak, vertelt Joost aan de Volkskrant. „Daar hebben we toen aan de keukentafel een beetje onhandig zitten zoenen als kinderen van 16 in een portiek.”

Noraly vindt het grappig dat ze twaalf jaar na de theaterproductie een relatie krijgt met Joost, zegt ze in een interview met de Volkskrant. „Zo zie je maar: je zoekt niks, maar het lot doet wat het wil.” Liefde treffen op late leeftijd kan juist iets moois zijn volgens Noraly. „Je bent nooit te oud, ook op je 75ste kan de liefde je nog treffen. Het mooie van op leeftijd verliefd worden is vooral, denk ik, dat je nog steeds in staat blijkt te zijn dingen in jezelf te ontdekken. Dat is ontzettend spannend.”

Matthijs van Nieuwkerk (61)

Na zijn scheiding van ex-vrouw Karin, heeft Matthijs van Nieuwkerk dit jaar opnieuw de liefde gevonden. De gelukkige? Martha Riemsma, hoofdredacteur van het Twentse dagblad Tubantia. Volgens het AD was Matthijs op slag verliefd toen hij Martha tegenkwam in een café in Deventer. „Wat moet ik er verder over zeggen? Ik zou met gemak kunnen verdedigen dat ik hier niet aan toe was en er al helemaal niet op uit was, maar wat heeft het voor zin: daar stonden we.”

Matthijs van Nieuwkerk in de studio van Matthijs Gaat Door. Ⓒ ANP

Patricia Paay (72)

Patricia Paay vond vijf jaar geleden de liefde bij Robbert Hinfelaar. Ze zijn nog steeds gelukkig, meldt De Telegraaf. Robert is maar liefst 39 jaar jonger dan Patricia, maar dat brengt veel voordelen met zich mee, zegt Patricia in een interview met Nieuwe Revu. „Het fijne van een jongere partner is de manier waarop je elkaar kunt aanvullen. Ik leg mijn levenservaring op tafel, terwijl hij me weer op een moderne manier naar het leven van nu laat kijken.”

Patricia en Robbert leerden elkaar kennen toen Patricia haar huis verkocht aan zijn ouders. Op dat moment was Robbert 19 jaar. Hij vertelt aan het AD: „Toen dacht ik al: haar wil ik hebben.” Toen tien jaar later het huwelijk tussen Patricia en Adam Curry voorbij was, benaderde hij haar. Patricia vertelt daarover in het programma Show XL: „We voelden het gewoon, ik wist niet dat het bestond. We konden niet meer bij elkaar weg blijven. We zeggen elke dag tegen elkaar: ben jij ook zo gelukkig?”