Yasmine fantaseert over haar zwager: ’Het gaat niet over’

De leukste

„Mijn zus is van ons tweetjes altijd degene geweest die het beter voor elkaar had. Waar ik strandde op de MAVO, deed zij met drie vingers in haar neus de HAVO. Ze zag er altijd beter uit en wist de leukste jongens van de school te scoren. En waar ik jarenlang single bleef, had zij in no time huisje-boompje-beestje; ze kreeg twee prachtige kinderen met een heel mooie man.”

Zo sexy

„Haar man Nick is echt alles wat ik in een man zoek. Hij heeft een heel krachtige kaaklijn en donkere krullen. Hij is groot en heeft knalblauwe ogen. En dan is hij ook nog eens heel grappig. Nick is echt zo’n man die met gemak een hele kamer voor zich weet te winnen. Als hij binnenkomt, kijkt iedereen hem aan. Ik vind hem zo sexy. Zo sexy dat ik over hem fantaseer. Want eerlijk is eerlijk: mijn Paul is een geweldige vader en een toegewijd echtgenoot. Maar sexy is hij niet.”

Lijfelijk

„Mijn Paul is heel degelijk. Echt een accountant, wat saai dus. Hij is niet groot en zeker niet lelijk, maar ook absoluut niet zo’n eyecatcher als Nick. Paul is meer iemand van ’op de achtergrond’. Iedere keer als Nick en ik elkaar weer op een feestje of familiebijeenkomst tegenkomen, ben ik van slag. Nick is ook zo’n man die je altijd even aanraakt of knuffelt, hij is heel lijfelijk. Ik sta daardoor dan in vuur en vlam. Hij en mijn zus moesten eens weten…”

Lot uit de loterij

„Ik ben niet verliefd op hem, echt niet. Daarvoor heb ik het ook veel te fijn en goed met Paul. Ik denk ook niet dat ik er goed mee om zou kunnen gaan, met een man die zo in de smaak valt bij anderen. Ik ben nogal jaloers aangelegd en zou het geen seconde vertrouwen. Mijn zus is daar heel makkelijk in. Logisch ook: Nick gaat haar echt niet verruilen voor een ander. Zoals zij aan hem een catch heeft, heeft hij aan haar een lot uit de loterij.”

15 jaar

„Ik weet dat het gras bij de buren altijd groener is en dat soort me enorm. Waarom kan ik niet gewoon tevreden zijn met wat ik heb? Waarom fantaseer ik niet over mijn eigen man? Waarom dringt Nick zich voortdurend aan mijn gedachten op als ik mezelf bevredig of als Paul en ik seks hebben? En het is ook niet zo dat het wel weer overgaat; ik ken Nick nu al 15 jaar en hij heeft nog steeds dezelfde uitwerking op me.”

Grootste angst

„Als ik over hem fantaseer, beeld ik me in hoe hij mijn met zijn sterke handen aanraakt, hoe hij daarna met zijn hoofd tussen mijn benen verdwijnt en me oraal verwent, terwijl ik met mijn handen door zijn krullen woel. Ik heb geen porno nodig om klaar te komen. Even afdwalen naar het lijf van mijn zwager is voldoende voor me. Het is mijn grote angst een keer zijn naam te noemen als ik seks heb met Paul. Goddank is dat me nog nooit overkomen.”

Weekje weg

„Omdat onze ouders dit najaar 40 jaar getrouwd zijn, gaan we met de hele familie een week op vakantie naar de zon. Ik ben daar al maanden druk mee. Hoe ga ik een week in de nabijheid van Nick overleven? De drank zal rijkelijk vloeien, ik ken mijn familie een beetje. En ik ben zo bang dat ik iets doe of zeg waardoor de anderen door hebben dat de man van mijn zus een belangrijke rol in mijn seksuele fantasieën speelt.”

Zwembroek

„Ik heb me voorgenomen me vooral te focussen op Paul en de kinderen. Het is voor het eerst in twee jaar dat we er weer even uitgaan, ik wil er echt van genieten. Ondertussen droom ik er ook alvast van Nick, ongetwijfeld lekker bruingebrand, een week in zwembroek te zien. De kans zit er dik in dat ik me af en toe even terugtrek van de rest van het gezelschap…”

