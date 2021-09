Dagboek van een Minnares deel 306: ’Het liefst zou ik je ter plekke in deze lift nemen’

Columns & Opinie

’Nog te vaak hoor ik dat de omgekomen vrouwen al maanden ondergedoken zaten’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over een 34-jarige vrouw uit Utrecht, die woensdag op straat werd doodgestoken. Achter de kinderwagen. Door de vader van het kind ín die wagen; een ’verwarde man’, zoals een buurtbewoner hem in de media beschrijft. ’Het zoveels...