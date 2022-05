Moet straatverlichting in Nederland ook korter branden voor het klimaat?

Besparen

De Duitse stad Weimar zet hun straatverlichting in de zomermaanden een half uur later aan en een half uur eerder uit. Daarmee zou de stad 100.000 kilowattuur per jaar kunnen besparen, wat volgens Trouw op €40.000 euro neerkomt. In de Duitse stad Mainz wordt overwogen om straatverlichting bij voet- en fietspaden te verminderen. Beleidsmakers hebben in de stad Darmstadt ‘slimme straatverlichting’ ingevoerd: licht dat alleen aangaat als er iemand langs loopt of fietst.

Niet zo gemakkelijk

Als ook Nederland straatverlichting korter laat branden, zou dat dus geld kunnen besparen en duurzamer zijn, omdat we minder stroom verbruiken. Maar een groot verschil tussen Nederland en Duitsland is dat Nederlandse gemeentes een besluit als deze niet zomaar kunnen nemen, volgens Arthur Noordhoek tegen RTL Nieuws, voorzitter van kennisplatform Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Netbeheerders zijn namelijk degenen die regelen wanneer de straatverlichting aan of uit wordt gezet, niet de gemeentes. De Duitse steden die het besluit wel hebben genomen bestaan uit kleinere gebieden, dus konden dit wel zelf reguleren.

Verkeersveiligheid

Toch zou je jezelf sowieso kunnen afvragen of het veilig is als straatverlichting korter brandt. De verkeersveiligheid zou in gevaar kunnen worden gebracht, omdat je dan door donkere straten moet rijden. Maar ook je eigen veiligheid kan worden beperkt. Voel jij je nog wel veilig als je zonder straatverlichting ‘s nachts over straat moet?

