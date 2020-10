Gevaarlijk lekker: Happy Halloween taart

Ik sta niet bekend om mijn geduldige aard. Grote halen, snel thuis; dat is meer mijn motto. En dat is niet handig als het om eetbare kunstwerken gaat. Voor gepriegel met modelleerchocolade en fondantroosjes moet je uitgebreid de tijd nemen, heel erg van knutselen houden en de smaak van een taart ondergeschikt vinden aan het uiterlijk.

Friemelhandjes

Gelukkig heb ik een mini-me gebaard. We hebben dezelfde haren, allebei een voorliefde voor retrojurken en rode lippenstift, maar zij is gezegend met piepkleine friemelhandjes. Ringmaat 15. En dat niet alleen, ze kan ook van alles maken met die dunne vingertjes: eendenfamilies van marsepein bijvoorbeeld.

Of, zoals in dit geval, een compleet spookhuis van peperkoek. Nou ja, ze heeft dan ook een kunstopleiding en daarvoor bouwde ze eerder ook al een keer haar hele school na. Op haar website Madeliefvandebeek.nl vind je het resultaat.

Spooky effect

Ook dit keer heeft die krullenbol me weer uit de brand geholpen. De taart is van mijn hand, de decoratie van de hare. Haar recept voor peperkoek waarmee je een huis kunt bouwen, zet ik onderaan met meteen wat leuke tips voor een spookachtig effect.

Want laat dat maar aan het meisje over: wil je spoken, dan krijg je spoken. Fijne Halloween, met iedereen die je dierbaar is. En voor je me gaat verwijten dat ik veramerikaniseerd ben; zeker in deze rare tijd, is ieder feestje het wat mij betreft waard om te vieren.

Recept taart

Nodig: 2 vierkante bakvormen van 20 bij 20, bakpapier.

Voor de taart: 8 el cacaopoeder, 450 g zelfrijzend bakmeel, 200 g pure chocolade, 350 g basterdsuiker, 200 g roomboter, 2 blikjes gecondenseerde melk, 200 ml kokend water, 4 eieren.

Voor de botercrème: 150 g chocolade, 250 g zachte roomboter, 70 g cacaopoeder, 90 ml slagroom, 1 tl rum-extract.

Voor de vulling: een pot kersen op siroop.

Hoe maak je het?

Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet de bakvormen in met boter en bekleed ze met bakpapier. Doe bakmeel, cacao en zout in een kom, rasp de chocolade.

Doe het water, de boter, de helft van de chocolade, de suiker en de gecondenseerde melk in een pan en zet ze op laag vuur. Roer tot er een gladde massa is ontstaan. Voeg dit toe aan het bakmeel in de kom en mix dit tot een mooi glad beslag. Klop hier een voor een de eieren doorheen. Voeg het volgende ei pas toe als het eerste geheel is opgenomen.

Verdeel het beslag over de twee vormen en bak de cakes ongeveer 50 minuten in de oven. (prik er met een satéprikker, breinaald of fonduevork in. Komt die er droog uit, dan is de taart gaar). Laat de taart minstens een kwartier afkoelen in de vorm en daarna verder op een rooster.

Maak ondertussen de botercrème. Smelt de chocolade au-bain-marie. Mix de boter tot hij romig en zacht is. Voeg voorzichtig beetje bij beetje de poedersuiker en cacao toe (ik leg vaak een theedoek over de kom om stuiven te voorkomen). Blijf mixen tot alles een geheel is. Voeg de chocolade toe, de slagroom en het rum-extraxt en blijf mixen tot een mooie gladde crème. Doe dit in een spuitzak met kartelmond.

Laat de kersen uitlekken.

Afwerken: leg een van de taarten ondersteboven en spuit een mooie laag crème op de taartlaag. Beleg deze met kersen en leg de tweede taart er bovenop. Spuit mooie toefjes met de rest van de botercrème op de taart en versier hem met alles aan snoep dat je kunt vinden en een beetje eng is (spekspookjes, winegumslangen…). Of roep je dochter en laat die het verder afhandelen.

Recept spookhuis

Recept peperkoekhuis van Madelief

Nodig: 575 g bloem, 1 tl baking soda, 1 tl kaneelpoeder, 1 tl gemalen nootmuskaat, 3 tl gemberpoeder, 175 g roomboter, 150 g bruine suiker, 285 g stroop. Voor het glazuur: 4 eieren (alleen het eiwit), 1 tl wijnsteenpoeder, 3 bussen poedersuiker.

Maak eerst een huis van karton, haal de onderdelen los en gebruik deze als mal door ze straks op het uitgerolde deeg te leggen en eromheen te snijden.

Hoe maak je het?

Zeef de bloem, de bakingsoda en de specerijen boven een kom, zet een gietijzeren pan (met deksel) op het vuur en smelt de boter. Voeg de suiker en de stroop toe en breng al roerende aan de kook. Haal de pan van het vuur en voeg 2/3 van het bloemmengsel toe met kleine beetjes. Roer goed door. Bestrooi je werkblad met bloem en stort hier voorzichtig het deeg op. Kneed de rest van de bloem er doorheen (let op, dit is erg heet. Voorzichtig!)

Rol het deeg op tot een worst, snijd doormidden en plaats de halve worst in de pan met de deksel (om warm te houden). Rol het deeg uit op bakpapier tot een dunne plak en snijd de vormen eruit. Snijd ook de raampjes uit, maar laat het deeg wel in de gaten liggen. Haal ze pas eruit als je koek uit de oven komt (dan is het deeg nog zacht).

Verwarm de oven voor op 180 graden. Bak je huisonderdelen gaar in ongeveer 14 minuten.

Mix de eiwitten schuimig met het wijnsteenpoeder, schep er in delen de poedersuiker bij en mix tot er stevige pieken ontstaan. Verdeel het glazuur over spuitzakken, voeg eventueel kleursstof toe.

Veil de afgekoelde koeken eventueel bij met een handrasp. Spuit strepen glazuur op de taart (waar de muren moeten komen) en zet de koeken erop. Laat goed hard worden. Plak de onderdelen van je huis met glazuur aan elkaar (geduld is een schone zaak!) Versier je huis met gekleurd glazuur en snoep.

Raampjes

Wil je ramen in je huis? Laat de koek afkoelen, leg terug op de bakplaat en leg zuurtjes in de raamopeningen. Zet de bakplaat terug in de oven, tot de snoepjes gesmolten zijn. Voor een spectaculair effect, leg je vervolgens ledlampjes in je huis zodat er ook licht door de ramen komt. Wil je je huis langer laten staan? Plak dan gelatinevellen aan de binnenkant van de ramen (snoep gaat smelten).